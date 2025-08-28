Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções impulsionadas por IA
As equipes de segurança de hoje enfrentam muitos desafios (hackers sofisticados, superfície de ataque em expansão, explosão de dados e complexidade crescente da infraestrutura) que dificultam sua capacidade de proteger os dados, gerenciar o acesso dos usuários e detectar e responder rapidamente às ameaças à segurança da IA.
A IBM Security fornece soluções transformadoras impulsionadas por IA que otimizam o tempo dos analistas, acelerando a detecção e mitigação de ameaças de IA, agilizando as respostas e protegendo a identidade do usuário e os conjuntos de dados, enquanto mantém as equipes de cibersegurança no circuito e no comando.
As ferramentas de IA podem identificar dados invisíveis, monitorar anormalidades no acesso a dados e alertar os profissionais de cibersegurança sobre possíveis ameaças por agentes maliciosos que acessam os dados ou informações confidenciais, economizando tempo valioso na detecção e correção de problemas em tempo real.
A análise de riscos impulsionada por IA pode produzir resumos de incidentes para alertas de alta fidelidade e automatizar as respostas, acelerando as investigações de alertas e a triagem em uma média de 55%. A tecnologia de IA também ajuda na identificação de vulnerabilidades em cenários de ameaças e na defesa contra cibercriminosos e crimes cibernéticos.
Os modelos de IA ajudam a equilibrar a segurança com a experiência do usuário, analisando o risco de cada tentativa de login e verificando os usuários por meio de dados comportamentais, simplificando o acesso para usuários verificados e reduzindo o custo das fraudes em até 90%. Além disso, os sistemas de IA ajudam a evitar phishing, malware e outras atividades maliciosas, garantindo uma postura de alta segurança dentro dos sistemas de segurança.
Proteja modelos e agentes de IA. Descubra automaticamente a IA oculta. Unifique as equipes para obter uma IA confiável.
Tenha visibilidade sobre sua postura criptográfica. Avalie e priorize as vulnerabilidades criptográficas para garantir a segurança dos seus dados críticos.
A solução moderna e modular IBM Verify oferece um contexto profundo e impulsionado por IA para o gerenciamento de acesso e identidade (IAM) de consumidores e da força de trabalho. Proteja seus usuários e aplicativos, dentro e fora da empresa, com uma abordagem de software como serviço (SaaS) nativa da nuvem e de baixa dificuldade.
Com uma força de trabalho remota, as empresas modernas têm dificuldades de gerenciar e proteger seus dispositivos distribuídos. O MaaS360 ajuda a gerenciar esses dispositivos, monitorar a presença de atividades maliciosas e implementar medidas de segurança. Descubra como você pode mesclar segurança e produtividade com o MaaS360.
Veja uma demonstração de como o QRadar Suite acelera o tempo de resposta usando uma experiência do analista unificada, IA e automação avançadas, e uma plataforma aberta que se conecta às suas ferramentas existentes.
A IBM entende que o problema dos clientes deixou de ser o foco em fraudes e agora é encontrar um equilíbrio entre oferecer uma experiência do usuário impecável e, ao mesmo tempo, garantir que essas interações digitais sejam seguras. A Trusteer ajuda a garantir a confiança na identidade do cliente em toda a jornada omnicanal. Por meio de inteligência baseada na nuvem, com tecnologia patenteada de IA e aprendizado de máquina, a Trusteer oferece uma abordagem holística para identificar clientes novos e existentes, sem afetar negativamente a experiência do usuário.
