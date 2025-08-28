A IA redefine o risco cibernético Explore o novo campo de batalha para invasores e defensores

Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções impulsionadas por IA

Una as equipes de segurança de IA e de governança de IA

O Gartner® Market Guide for AI TRiSM oferece orientações sobre como unir essas equipes.

IA para acelerar suas defesas de segurança

As equipes de segurança de hoje enfrentam muitos desafios (hackers sofisticados, superfície de ataque em expansão, explosão de dados e complexidade crescente da infraestrutura) que dificultam sua capacidade de proteger os dadosgerenciar o acesso dos usuários e detectar e responder rapidamente às ameaças à segurança da IA.

A IBM Security fornece soluções transformadoras impulsionadas por IA que otimizam o tempo dos analistas, acelerando a detecção e mitigação de ameaças de IA, agilizando as respostas e protegendo a identidade do usuário e os conjuntos de dados, enquanto mantém as equipes de cibersegurança no circuito e no comando.
Leia o relatório sobre como proteger a IA generativa

A IA inteligente começa com maior inteligência na segurança e na governança

Participe desta conversa com um líder de cibersegurança em uma empresa de saúde da Fortune 20 para conhecer as melhores práticas de proteção da IA.

Benefícios
Proteção de dados em ambientes de nuvem híbrida

As ferramentas de IA podem identificar dados invisíveis, monitorar anormalidades no acesso a dados e alertar os profissionais de cibersegurança sobre possíveis ameaças por agentes maliciosos que acessam os dados ou informações confidenciais, economizando tempo valioso na detecção e correção de problemas em tempo real.
Gerando ameaças mais precisas e priorizadas

A análise de riscos impulsionada por IA pode produzir resumos de incidentes para alertas de alta fidelidade e automatizar as respostas, acelerando as investigações de alertas e a triagem em uma média de 55%. A tecnologia de IA também ajuda na identificação de vulnerabilidades em cenários de ameaças e na defesa contra cibercriminosos e crimes cibernéticos. 

 
Equilibrando as necessidades de acesso do usuário e a segurança

Os modelos de IA ajudam a equilibrar a segurança com a experiência do usuário, analisando o risco de cada tentativa de login e verificando os usuários por meio de dados comportamentais, simplificando o acesso para usuários verificados e reduzindo o custo das fraudes em até 90%.  Além disso, os sistemas de IA ajudam a evitar phishing, malware e outras atividades maliciosas, garantindo uma postura de alta segurança dentro dos sistemas de segurança.
Soluções Serviços de detecção e resposta a ameaças (TDR) das IBM
Esses serviços aproveitam soluções impulsionadas por IA para identificar e responder rapidamente a incidentes de segurança. Usando algoritmos avançados de IA, eles fornecem detecção proativa de ameaças e resposta a incidentes, coordenando as defesas contra ameaças cibernéticas e hackers, protegendo, assim, os dados confidenciais.
IBM Guardium
O IBM® Guardium é uma plataforma de segurança de dados que fornece visibilidade completa durante todo o ciclo de vida dos dados e ajuda a atender às necessidades de conformidade de dados. Ele conta com detecção de valores discrepantes por IA integrada com base em vários fatores de risco, fornecendo às organizações uma capacidade superior de monitoramento dos dados e identificação mais rápida das ameaças aos dados.
IBM QRadar SIEM
O IBM® QRadar SIEM implementa IA para fornecer tecnologias avançadas de detecção, investigação e resposta a ameaças. Construído em uma base aberta, ele fornece inteligência de ameaças e automação aprimoradas aos analistas de segurança, permitindo que eles trabalhem com maior velocidade, eficiência e precisão em suas ferramentas de segurança.
IBM Verify
O IBM Verify utiliza avanços da IA para fornecer uma análise aprofundada para o gerenciamento de acesso e identidade (IAM) do consumidor e da força de trabalho. Ele protege seus usuários e aplicações, funcionando de forma eficiente dentro e fora da empresa, por meio de uma metodologia de software como serviço (SaaS) integrada nativa da nuvem.
IBM MAAS360
O MaaS360, aproveitando os recursos da IA, facilita o gerenciamento e a segurança dos dispositivos corporativos. Ele oferece ampla visibilidade e controle sobre vários dispositivos e plataformas. Utilizando patches preditivos, aplicação de políticas baseadas em riscos e ações contextuais de dispositivos, ele reforça a postura geral de segurança.
Serviços de detecção e resposta gerenciados da IBM
O IBM Security Managed Detection and Response (MDR) Services emprega ações automatizadas e iniciadas por pessoas para oferecer visibilidade e interromper ameaças em redes e pontos de extremidade.Com uma abordagem unificada e impulsionada por IA, os caçadores de ameaças podem tomar ações decisivas e responder às ameaças mais rapidamente.
IBM Trusteer
O Trusteer usa IA e aprendizado de máquina para estabelecer confiança na identidade digital. Ao analisar vários pontos de dados e o comportamento do usuário, ele pode distinguir com precisão entre usuários legítimos e possíveis agentes maliciosos, fornecendo segurança perfeita que não compromete a experiência do usuário.
watsonx.governance
Kit de ferramentas de ponta a ponta para governança de IA para gerenciar risco, conformidade e todo o ciclo de vida da IA. Ajuda a entender, categorizar e proteger dados confidenciais, garantindo a conformidade regulatória.

Demonstrações mais recentes do produto

Estudos de caso
Jovens usando notebooks e comendo pizza em um escritório contemporâneo
Sutherland Global Services
A Sutherland oferece ótimas experiências aos clientes, combinando consultoria, serviços, implementação de soluções de software proprietárias e de terceiros e ofertas de SaaS e PaaS, incluindo a implementação da IA para aprimoramento da segurança dos dados.
Funcionário usando fone de ouvido em teleconferência na mesa com notebook
Credico
A Credico, uma empresa de serviços profissionais, viabilizou 100% de conformidade na política de tablets e aumentou a segurança de endpoint com o IBM MaaS360, uma solução de UEM impulsionada por IA, permitindo que gerenciem de 2.000 a 3.000 tablets para um conjunto diversificado de escritórios de vendas independentes (ISOs) espalhados pelos EUA, Canadá e outros locais.
Paciente fazendo consulta virtual com o médico no notebook
United Family Healthcare
Para proteger melhor os aplicativos e dados dos pacientes e cumprir as regulamentações, a United Family Healthcare implantou uma plataforma de operações de segurança habilitada para IA que aumentou a visibilidade e acelerou a velocidade de detecção, contenção e resposta a ataques de ransomware por meio do uso de IA.
Recursos IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Aprenda a proteger suas pessoas e dados contra ciberataques. Obtenha uma visão mais aprofundada das táticas dos atacantes e recomendações para proteger proativamente sua organização.
O poder da IA: segurança
Pesquisas mostram que as organizações com IA e automação de segurança totalmente implementadas tiveram uma redução média de US$ 3 milhões nos custos de violação de dados.
IBM AI Academy
Conheça os elementos da IA empresarial, incluindo confiança, transparência e governança.
