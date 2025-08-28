Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

As equipes de segurança de hoje enfrentam muitos desafios (hackers sofisticados, superfície de ataque em expansão, explosão de dados e complexidade crescente da infraestrutura) que dificultam sua capacidade de proteger os dados, gerenciar o acesso dos usuários e detectar e responder rapidamente às ameaças à segurança da IA.



A IBM Security fornece soluções transformadoras impulsionadas por IA que otimizam o tempo dos analistas, acelerando a detecção e mitigação de ameaças de IA, agilizando as respostas e protegendo a identidade do usuário e os conjuntos de dados, enquanto mantém as equipes de cibersegurança no circuito e no comando.