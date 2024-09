Protegendo dados confidenciais e funções críticas A Sutherland Global Services ajuda seus clientes a oferecer ótimas experiências ao cliente. Seja trabalhando com um dos serviços de streaming de conteúdo mais populares do mundo para criar um piloto de tradução de idiomas em tempo real, ajudando uma empresa global de logística a aumentar a lucratividade por meio de um melhor engajamento digital ou levando uma das maiores fintechs globais por uma otimização completa dos processos, incluindo a implementação de IA para aprimorar a segurança de dados, a Sutherland alcança esses resultados por meio de uma combinação de consultoria, serviços, implementação de soluções de software proprietárias e de terceiros e ofertas de SaaS e PaaS. A empresa frequentemente lida com dados confidenciais de clientes e executa funções de negócios críticas para seus clientes. Assim como aplica automação e inteligência artificial para ajudar as empresas a oferecer experiências digitais ideais, a Sutherland queria usar as mesmas tecnologias para acelerar seus processos de detecção e eliminação de ameaças à cibersegurança.



O processo anterior de detecção manual de ameaças da empresa dependia de uma combinação de ferramentas, técnicas e conhecimento humano para detectar e responder a incidentes de cibersegurança. Embora o processo manual de detecção de ameaças permitisse um certo nível de personalização e intuição humana, ele tinha limitações em termos de escalabilidade, velocidade e consistência.

Usando IA em prol de uma segurança mais forte e flexível A Sutherland adicionou os recursos avançados de detecção e resposta de ameaças do IBM Security QRadar Suite a seus processos e conjuntos de ferramentas de segurança existentes.



A Sutherland usa as soluções QRadar para realizar análises em tempo real de dados de log, tráfego de rede e eventos de segurança, além de aplicar detecção de anomalias baseada em IA, análise de comportamento do usuário (UBA) e análise preditiva para identificar ataques de dia zero e outras ameaças sofisticadas que a abordagens tradicionais baseadas em regras podem deixar passar. Os analistas da empresa também usam a solução para consultar e explorar dados em busca de possíveis ameaças e indicadores de comprometimento, tornando a segurança mais proativa.



A Sutherland utiliza especialmente o componente IBM Security QRadar SIEM, que ajudou a empresa a estabelecer um ecossistema de segurança unificado. Os analistas usam o QRadar SIEM para coletar e correlacionar dados de diversas fontes em todo o ambiente de TI, proporcionando uma visão holística dos eventos de segurança. E eles o integram a vários feeds de inteligência de ameaças, apoiando a defesa proativa.



A Sutherland também usa o QRadar Suite para fornecer segurança personalizada, adaptando de forma flexível regras, alertas e relatórios às necessidades de segurança e requisitos de conformidade específicos das organizações.

Mais de 200 A Sutherland criou mais de 200 automações de alertas De semanas a horas MTTD reduzido de dias ou semanas para apenas algumas horas



Segurança mais rápida, mais direcionada e mais econômica A Sutherland criou mais de 200 alertas automatizados no QRadar e alcançou vários resultados importantes: Tempo médio de detecção mais rápido (MTTD) de ameaças à segurança: de dias ou semanas para apenas algumas horas





Tempo médio de resposta (MTTR) mais rápido, minimizando, assim, os possíveis danos





Menos falsos positivos graças à minimização do ruído de alertas e à identificação precisa de ameaças reais





Maior inteligência de ameaças, com informações oportunas sobre ameaças e vulnerabilidades emergentes





Gerenciamento mais contínuo da conformidade usando os recursos de relatórios e monitoramento do QRadar





Economia de custos devido à redução da dependência de monitoramento e intervenção manuais