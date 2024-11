IBM Guardium AI Security

Diretor de segurança da informação (CISO) Para as equipes de segurança, o Guardium AI Security pode ajudar com a segurança de alto nível para os dados confidenciais e modelos de IA. Você pode utilizar os fluxos de trabalho integrados, a visão comum dos ativos de dados e as políticas de conformidade centralizadas para reduzir a complexidade e compartilhar informações entre ferramentas e pessoas.

Diretor Executivo de Inovação (líder de IA) Para as equipes de IA, é muito importante identificar vulnerabilidades na implementação da IA. Com o Guardium IA Security, você pode ver as vulnerabilidades em seu modelo, nos dados subjacentes e as aplicações que a acessam. A cada vulnerabilidade é atribuída uma pontuação de criticidade para você priorizar as suas próximas etapas.