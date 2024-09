Ao escolher uma solução, a UFH realizou provas de conceito (POCs) com ofertas de segurança de vários dos principais fornecedores. A solução de segurança da IBM, destacada pelo IBM Security QRadar SIEM, destacou-se, não apenas por seus recursos, mas por sua facilidade de uso.

"Descobrimos uma força excepcional na solução da IBM em relação aos produtos concorrentes durante a fase de testes", afirma Chu Chun Peng, Gerente de Segurança de Informações Médicas da UFH. "Especificamente, com a solução da IBM, identificamos nomes de usuário e senhas em texto simples no sistema, além de comportamentos não conformes, como o compartilhamento de contas entre os funcionários."

Os serviços de suporte para a solução eram essenciais. "Não temos um grande número de pessoal de operações e manutenção de segurança, e os serviços de valor agregado da IBM podem compensar isso", diz Peng. "Isso é uma diferenciação de outros fornecedores de segurança, alguns dos quais não conseguem fazer o software funcionar de forma otimizada porque vendem produtos, mas não fornecem suporte e serviços."

Com o IBM Security QRadar SIEM, os membros da equipe UFH com treinamento de segurança formal limitado podem visualizar ameaças priorizadas e se envolver em investigações de nível um deles. O gerenciamento centralizado de logs ajuda a UFH a gerenciar a conformidade com os requisitos regulatórios locais usando recursos de relatórios automatizados que possibilitam a geração de relatórios de auditoria interna e externa a qualquer momento.

"Muitas das regras predefinidas integradas do QRadar são muito abrangentes e podem detectar mais riscos, como forte gerenciamento de logs e recursos de coleta de tráfego, alta compatibilidade com fontes de logs e facilidade na realização de análises de correlação direta", diz Peng. "No geral, é eficiente, economiza tempo e trabalho."



Aproveitando os recursos prontos para integração e análise, a UFH implementou a solução SOC em menos de um mês. Para identificar potenciais comportamentos e atividades de alto risco do usuário, a UFH implementou o IBM Security QRadar User Behavior Analytics, um aplicativo complementar de aprendizado de máquina que determina o comportamento base do usuário e do grupo de pares para detectar anomalias suspeitas e enviar alertas sobre possíveis ameaças internas ou hosts comprometidos. Outro complemento, o IBM Security QRadar Network Insights, analisa o tráfego de rede para monitorar o fluxo de dados sensíveis dos pacientes e oferece alertas em tempo real.

Uma parte essencial da tecnologia de segurança da IBM, o IBM Cloud Pak for Security, está em processo de implementação e deve entrar em produção total em 2023. A plataforma unificada de gerenciamento de segurança integra-se ao IBM Security QRadar SIEM para fortalecer a detecção, investigação e resposta a incidentes de segurança.