Desde a implementação da solução UEM do MaaS360, a conformidade da Credico com as políticas internas de tablets disparou de 40% a 60% para 100%, em grande parte devido aos recursos de relatórios da solução. O nível de conformidade também se beneficia bastante da maior conveniência e eficiência proporcionadas pelos recursos e design do aplicativo.

"Fazemos relatórios semanais para ver quais tablets não estão sendo usados e quais foram descadastrados, e tomamos ações corretivas suspendendo essas linhas", diz Bromling. "A capacidade de fazer isso corrigiu os comportamentos que deram início ao problema de conformidade." Se um ISO precisar urgentemente de um aplicativo novo ou atualizado entre os períodos do relatório, a Credico pode colocá-lo no catálogo de aplicativos MaaS360 para que os agentes acessem e implementem imediatamente.

As cobranças de dados também caíram drasticamente, de US$ 70.000 para US$ 25.000 por mês, graças à capacidade da solução MaaS360 de rastrear e relatar tablets fora de conformidade. "Usamos os poderosos recursos de geração e exportação de relatórios da solução MaaS360 para comparar o uso de dados com nossas faturas de celular", diz Bromling. "O MaaS360 é capaz de fornecer o número de telefone de dispositivos específicos, que podemos usar para fazer a comparação."

Isso ajudou a Credico a garantir que os dados sejam usados dentro dos limites permitidos com grande precisão, mesmo que o cartão SIM seja removido do dispositivo e usado em outro lugar. Independentemente do que aconteça com o dispositivo, a empresa pode tomar medidas rápidas para evitar o uso indevido.

Os ISOs também têm maior controle sobre seus dispositivos. "A funcionalidade de autoatendimento do MaaS360 por meio do portal do usuário final permitiu que os proprietários dos ISOs acessassem seus dispositivos de maneiras sem precedentes", diz Andre Sorrel, analista de segurança de TI da Credico. "Os proprietários agora podem localizar, excluir remotamente e bloquear dispositivos perdidos ou roubados, bem como redefinir a senha de um dispositivo que um agente pode ter alterado involuntariamente no campo."

Os recursos de IA da tecnologia Watson elevam a solução MaaS360 a um patamar incomparável em relação ao GDM anterior da Credico. "As informações recebidas por meio do MaaS360 Advisor são muito valiosas", diz Bromling. "Embora pudéssemos obter as informações usando outros recursos de geração de relatórios e serviços de notícias, isso nunca seria viável devido ao tamanho reduzido da nossa equipe."

"Isso nos poupa tanto tempo que eu diria que isso nunca aconteceria se o Watson não estivesse nos ajudando", continua. "Se estivéssemos tentando fazer o que estamos fazendo agora, mesmo que fosse possível, provavelmente precisaríamos de outro funcionário em tempo integral, se não dois."