A segurança dos dados é a base de todas as transações comerciais. Há décadas as empresas utilizam criptografia e métodos de criptografia padrão para proteger dados, aplicações e endpoints. Algoritmos de criptografia tradicionais que levariam séculos para serem quebrados com computadores convencionais podem ser quebrados em poucas horas com a computação quântica. Com o avanço da computação quântica, todas as informações confidenciais protegidas pelos padrões e práticas de criptografia atuais podem ficar vulneráveis.

A IBM, que desenvolveu dois padrões criptográficos do NIST pós-quânticos publicados recentemente em colaboração com parceiros do setor, é líder no espaço quântico seguro. Lançado no IBM® Guardium Data Security Center, o IBM Guardium Quantum Safe monitora, descobre e prioriza vulnerabilidades criptográficas para proteger seus dados tanto contra riscos convencionais quanto contra os que se utilizam de computação quântica.