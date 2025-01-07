O IBM QRadar SIEM User Behavior Analytics (UBA) estabelece uma referência de padrões de comportamento para seus funcionários, para que você possa detectar melhor as ameaças à sua organização. Ele utiliza os dados que já existem no QRadar SIEM para gerar novos insights sobre usuários e riscos.

Estabelecendo os perfis de risco para usuários dentro da sua rede, você consegue reagir mais rapidamente às atividades suspeitas, seja de roubo de identidade, hacking, phishing ou malware.