Proteger os dados corporativos pode ser um desafio, principalmente quando eles estão espalhados por várias plataformas de nuvem, aplicações e locais. Com o aumento do volume dos dados nas infraestruturas de nuvem, fica mais difícil identificar onde se encontram as informações confidenciais e quais são os riscos de segurança associados a elas. Enquanto isso, os dados continuam sendo o ativo mais valioso para as empresas e são altamente cobiçados pelos agentes de ameaças.

Para enfrentar esses desafios com eficácia, as organizações devem ter uma estratégia abrangente que inclua a detecção precoce de riscos, permita a priorização de ameaças e proteja os dados em movimento e em repouso.