Se você está gerenciando o acesso em ambientes híbridos, provavelmente está enfrentando ferramentas fragmentadas, processos manuais e ameaças crescentes de identidades não humanas.

Este relatório do IDC MarketScape revela como as plataformas de identidade integradas estão evoluindo para atender às demandas modernas de IAM, com visibilidade mais inteligente, governança adaptativa e detecção de ameaças impulsionada por IA.

A IBM foi nomeada líder por sua visão estratégica e execução em segurança de identidade.

Baixe o relatório para explorar:

Por que a complexidade prejudica a segurança da identidade e como simplificar sem fazer concessões

Como a automação está reformulando a integração, o provisionamento e a aplicação de políticas

O que separa os líderes de mercado das soluções pontuais em um cenário de IAM em rápida evolução

Como preparar sua estratégia para o futuro sem começar do zero

Quer você esteja escalando os direitos da nuvem, gerenciando identidades de máquinas ou modernizando sistemas legados, este relatório oferece insights praticáveis para reduzir riscos, melhorar a eficiência e construir uma base de identidade resiliente.