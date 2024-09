O que é segurança ofensiva?

O Red Teaming, também conhecido como “simulação adversarial”, é um exercício no qual um grupo de especialistas usa os TTPs de cibercriminosos do mundo real para lançar um ataque simulado contra um sistema de computador.

Ao contrário dos testes de penetração, o red teaming é uma avaliação de segurança adversária. A “equipe vermelha” explora ativamente os vetores de ataque, sem causar danos reais, para ver até onde eles podem ir. A equipe também enfrenta uma “equipe azul” de engenheiros de segurança que pretende detê-los. Isso dá à organização a chance de testar seus procedimentos práticos de resposta a incidentes.

As organizações empregam uma equipe vermelha interna ou contratam um terceiro para realizar exercícios de equipe vermelha. Para testar as defesas técnicas e a conscientização dos funcionários, as operações da equipe vermelha podem usar uma variedade de táticas. Os métodos comuns da equipe vermelha incluem ataques simulados de ransomware, phishing e outras simulações de engenharia social e até mesmo técnicas de violação no local, como tailgating.

As equipes vermelhas podem realizar diferentes tipos de testes dependendo da quantidade de informações que possuem. Em um teste de caixa branca, a equipe vermelha tem total transparência sobre a estrutura interna e o código-fonte do sistema-alvo. Em um teste de caixa preta, a equipe vermelha não tem informações sobre o sistema e deve invadir de fora, assim como os hackers do mundo real. Em um teste caixa cinza, a equipe vermelha pode ter algum conhecimento básico do sistema-alvo, como intervalos de IP para dispositivos de rede, mas não muito mais do que isso.