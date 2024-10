O que é um diretor de IA?

O CAIO é uma função relativamente nova que surgiu como uma resposta à crescente importância da IA na estratégia e nas operações de negócios. A presença de um CAIO na diretoria executiva indica que a empresa assumiu um forte compromisso de aproveitar a IA como um componente-chave de sua estratégia e provavelmente tem iniciativas significativas de IA em andamento.

Embora muitas organizações com visão de futuro venham explorando a IA há mais de uma década, o lançamento do ChatGPT e o subsequente crescimento explosivo da IA generativa deixaram claro que muitas organizações podem se beneficiar dessas ferramentas. E como as empresas de todos os setores agora estão explorando implementações complexas envolvendo muitos stakeholders, a função de CAIO está crescendo em popularidade. De acordo com dados do LinkedIn, o número de CAIOs quase triplicou nos últimos cinco anos.¹

A ascensão do diretor de IA é inevitável, em parte porque os benefícios do desenvolvimento da IA são tão óbvios, mas também por causa dos riscos envolvidos. Projetos de IA em grande escala envolvem questões éticas difíceis que os profissionais devem responder. Embora os CAIOs devam necessariamente ter conhecimentos técnicos e estratégicos profundos, eles também devem possuir a capacidade de navegar em um ambiente regulatório global em constante mudança e com as sérias implicações éticas envolvidas no desenvolvimento da IA.

O CAIO pode fornecer responsabilidade e supervisão finais em todo o envolvimento da organização com as tecnologias de IA. O governo Biden nos EUA lançou uma ordem executiva exigindo que as agências federais nomeiem CAIOs "para garantir responsabilidade, liderança e supervisão" da tecnologia.²