As etapas a seguir são comumente usadas para ajudar a elaborar uma estratégia eficaz de inteligência artificial:

Explore a tecnologia

Compreenda várias tecnologias de IA, incluindo IA generativa, aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem natural, Computer Vision etc. Pesquise casos de uso de IA para saber onde e como essas tecnologias estão sendo aplicadas em setores relevantes. Liste os problemas que a IA pode resolver e os benefícios a serem obtidos. Observe os departamentos que a utilizam, seus métodos e quaisquer obstáculos.

Avalie e descubra

Compreenda a organização, suas prioridades e capacidades. Analise o tamanho e a força do departamento de TI, que implementará e gerenciará os sistemas de IA. Entreviste os chefes de departamento para identificar possíveis problemas que a IA poderia ajudar a resolver.

Defina objetivos claros

Quais problemas a organização precisa resolver? Quais métricas precisam ser melhoradas? Não presuma que a IA é sempre a resposta; escolha objetivos de negócios que sejam importantes para a empresa e com os quais a IA tenha um histórico de sucesso em lidar.

Identifique possíveis parceiros e fornecedores

Encontre empresas no espaço de IA e ML que trabalharam em seu setor. Crie uma lista de possíveis ferramentas, fornecedores e parcerias, avaliando sua experiência, reputação, preços etc. Priorize a aquisição com base nas fases e no cronograma do projeto de integração de IA.

Crie um roteiro

Crie um roteiro que priorize os primeiros sucessos que agregarão valor à empresa. Escolha projetos com base nas necessidades práticas identificadas. Determine as ferramentas e o suporte necessários e organize-os com base no que é mais crucial para o projeto, especificamente:

Dados: crie uma estratégia de dados determinando se dados ou conjuntos de dados novos ou existentes serão necessários para alimentar efetivamente a solução de IA. Estabeleça uma framework de governança de dados para gerenciar os dados de forma eficaz.

Algoritmos: algoritmos são as regras ou instruções que permitem que as máquinas aprendam, analisem dados e tomem decisões. Um modelo representa o que foi aprendido por um algoritmo de aprendizado de máquina. Determine quem implementará algoritmos e projetará, desenvolverá e validará modelos, pois é necessário conhecimento para gerenciar essas tarefas com eficácia.

Infraestrutura: determine onde seus sistemas de IA serão hospedados e como eles serão escalados. Considere se deseja implementar em sua própria infraestrutura ou em plataformas de terceiros.

Talentos e terceirização: avalie a prontidão e as lacunas de habilidades dentro da organização para implementar iniciativas de IA. Determine se existe um pipeline de talentos para preencher funções como cientistas de dados e desenvolvedores ou se as habilidades podem ser desenvolvidas internamente por meio de treinamento. Avalie também se determinadas tarefas, como implementação e operações, devem ser terceirizadas.

Apresente a estratégia de IA

Apresente a estratégia de IA aos stakeholders, garantindo que ela esteja alinhada com os objetivos de negócios. Obtenha adesão para o roteiro proposto. Comunique claramente os benefícios, custos e resultados esperados. Garanta o orçamento necessário para implementar a estratégia.

Comece a treinar e incentive o aprendizado

Comece qualificando equipes de IA ou contratando indivíduos com a experiência certa em IA. Incentive as equipes a se manterem atualizadas sobre os avanços da IA de ponta e a explorar métodos inovadores de solução de problemas.

Estabeleça diretrizes éticas

Entenda as implicações éticas do uso responsável da IA pela organização. Comprometa-se com iniciativas éticas de IA, modelos de governança inclusivos e diretrizes praticáveis. Monitore regularmente os modelos de IA em busca de possíveis vieses e implemente práticas de justiça e transparência para lidar com questões éticas.

Avalie e adapte

Acompanhe o rápido desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de IA. Adapte a estratégia de IA da organização com base em novos insights e oportunidades emergentes.

Seguir essas etapas permitirá a criação de um guia poderoso para integrar a IA na organização. Isso permitirá que a empresa aproveite melhor as oportunidades no mundo dinâmico da inteligência artificial.