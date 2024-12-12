Originalmente projetada pela empresa de pesquisa e consultoria Gartner, as plataformas de segurança CNAPP integram várias aplicações de segurança nativas da nuvem (que tradicionalmente eram implementadas individualmente) em uma única plataforma.

Em vez da abordagem tradicional de segurança em silos, uma plataforma CNAPP combina e simplifica várias ferramentas de segurança em nuvem para oferecer visibilidade abrangente, detecção de ameaças e remediação para equipes de segurança que supervisionam plataformas de nuvem.

Dependendo dos requisitos de uma organização, diferentes frameworks CNAPP podem ser mais adequadas para diferentes casos de uso. Com alguma variação, a maioria das CNAPPs oferece um conjunto mínimo de funções de segurança projetadas para proteger as aplicações em nuvem, desde o desenvolvimento inicial do código até a implementação final.

Projetada para proteger os recursos de nuvem e fornecer segurança de aplicações (AppSec), a melhor CNAPP funciona atendendo às necessidades exclusivas de uma organização. No mínimo, uma CNAPP eficaz monitorará e reduzirá a superfície de ataque potencial de uma Organização, eliminará incertezas de segurança potenciais e melhorará sua postura de segurança. Dessa forma, a melhor CNAPP é aquela mais adequada para os requisitos específicos de uma organização.



Para atender às necessidades variadas de diferentes casos de uso, os fornecedores podem oferecer níveis variados de serviço; no entanto, pode-se esperar que uma CNAPP suficiente forneça a maioria desses componentes principais.