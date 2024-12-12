Uma plataforma de proteção de aplicação nativa da nuvem (CNAPP) é um tipo de software abrangente de cibersegurança que integra várias soluções líderes de segurança da nuvem (por exemplo, CIEM, CWPP, CSPM) em uma única plataforma unificada.
As CNAPPs ajudam a garantir a segurança de aplicações, segurança de redes e conformidade regulatória em ambientes de nuvem e multinuvem. Elas permitem que as organizações protejam dados sensíveis contra uma série de ameaças à segurança, incluindo violações de dados, ataques de malware e outros problemas de segurança, em nuvens públicas, nuvens privadas e infraestrutura no local.
As CNAPPs incorporam várias soluções de segurança na nuvem; portanto, as funções podem variar entre diferentes ofertas. Geralmente, elas incorporam vários recursos de segurança proativos e reativos, incluindo os seguintes:
As CNAPPs oferecem visibilidade em tempo real em ambientes de nuvem para identificar e responder a riscos e vulnerabilidades de segurança durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Oferecendo integrações de API com os principais provedores de nuvem, como IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, as soluções de CNAPP se integram ao pipeline de CI/CD para fornecer proteções de carga de trabalho com agentes e sem agentes para segurança abrangente, desde a criação de código até a execução em tempo de execução .
Originalmente projetada pela empresa de pesquisa e consultoria Gartner, as plataformas de segurança CNAPP integram várias aplicações de segurança nativas da nuvem (que tradicionalmente eram implementadas individualmente) em uma única plataforma.
Em vez da abordagem tradicional de segurança em silos, uma plataforma CNAPP combina e simplifica várias ferramentas de segurança em nuvem para oferecer visibilidade abrangente, detecção de ameaças e remediação para equipes de segurança que supervisionam plataformas de nuvem.
Dependendo dos requisitos de uma organização, diferentes frameworks CNAPP podem ser mais adequadas para diferentes casos de uso. Com alguma variação, a maioria das CNAPPs oferece um conjunto mínimo de funções de segurança projetadas para proteger as aplicações em nuvem, desde o desenvolvimento inicial do código até a implementação final.
Projetada para proteger os recursos de nuvem e fornecer segurança de aplicações (AppSec), a melhor CNAPP funciona atendendo às necessidades exclusivas de uma organização. No mínimo, uma CNAPP eficaz monitorará e reduzirá a superfície de ataque potencial de uma Organização, eliminará incertezas de segurança potenciais e melhorará sua postura de segurança. Dessa forma, a melhor CNAPP é aquela mais adequada para os requisitos específicos de uma organização.
Para atender às necessidades variadas de diferentes casos de uso, os fornecedores podem oferecer níveis variados de serviço; no entanto, pode-se esperar que uma CNAPP suficiente forneça a maioria desses componentes principais.
O CSPM oferece às organizações a capacidade de monitorar continuamente a infraestrutura em nuvem, a infraestrutura como código (IaC) e outros recursos em nuvem, implementando automaticamente controles de segurança com base em políticas de segurança predefinidas.
O CSPM é útil para identificar vulnerabilidades ou configurações incorretas, permitindo que as organizações avaliem com facilidade o estado da segurança na nuvem e enfrentem quaisquer ameaças ou riscos de conformidade que possam existir.
O CWPP é projetado para proteger especificamente cargas de trabalho em nuvem, como contêineres, máquinas virtuais (VMs), Kubernetes, bancos de dados, APIs e funções sem servidor (bem como os dados e processos associados necessários para realizar tarefas no ambiente de nuvem).
Alguns CWPPs anexam agentes virtuais a cada carga de trabalho, mas os CWPPs modernos sem agentes oferecem cobertura geral. Ambos os tipos de CWPPs oferecem proteção em tempo de execução para todas as cargas de trabalho implantadas no ambiente de nuvem.
As ferramentas de CIEM são usadas para gerenciar identidades em ambientes de nuvem simples e multinuvem, incluindo direitos de acesso, privilégios e permissões. Ao integrar o CIEM, as CNAPPs obtêm gerenciamento de acesso crítico para aplicar o princípio do menor privilégio, o que limita os usuários e serviços a acessar apenas o necessário para suas funções.
As ferramentas de CIEM identificam e impedem quaisquer permissões não intencionais ou excessivas e evitam quaisquer ameaças ou violações de dados associadas. São considerados um componente crítico do programa maior de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) de uma organização e valiosos para permitir uma abordagem de segurança de zero trust mais segura.
Os sistemas de CDR monitoram ativamente os ambientes de nuvem em busca de atividades suspeitas. Quando essa atividade é identificada, um CDR acionará uma resposta automatizada a incidentes para remediação de ameaças em tempo real.
As soluções de CSNS são projetadas para lidar com vulnerabilidades de rede e incluem ferramentas para fortalecer firewalls de aplicação web, gateways de web seguros e fornecer proteção contra ataques de DDoS (distributed denial-of-service).
Kubernetes é uma plataforma de orquestração de contêineres para agendamento e automatização de aplicações em contêineres. As ferramentas KSPM são projetadas para monitorar, avaliar e proteger ambientes Kubernetes, garantindo a proteção de dados e a conformidade regulatória por meio de validação de configuração,testes de penetração de clusters e benchmarking.
Focado especificamente em proteger aplicações pré-implementação, o ASPM aplica informações contextuais essenciais às aplicações na fase de desenvolvimento para identificar e resolver quaisquer vulnerabilidades potenciais que possam surgir após a implementação de uma aplicação.
O DSPM monitora a maneira como os dados são armazenados, transmitidos e protegidos em uma nuvem, ajudando as organizações a rastrear, gerenciar e proteger seus dados confidenciais, aplicando proteções de segurança e mantendo a conformidade regulatória.
As ferramentas de IaC ajudam as organizações a definir sua arquitetura de nuvem usando arquivos de configuração em vez de (ou além de) código real. As ferramentas de IaC verificam arquivos de configuração em busca de vulnerabilidades e configurações incorretas, minimizando exposições não intencionais à rede, privilégios e violações de conformidade. A verificação da IaC pode ser automatizada ou iniciada manualmente.
Com a proliferação dos serviços de nuvem e da infraestrutura como serviço (IaaS), surgem amplos desafios de segurança para as operações que buscam manter a segurança de dados e evitar violações dispendiosas de conformidade regulatória. Os serviços de nuvem fornecem ambientes de produção ideais para o desenvolvimento de software e desenvolvimento de aplicação, oferecendo melhor tempo de lançamento no mercado sem os altos custos associados ao hardware físico ou cadeia de suprimentos.
No entanto, para organizações que dependem de provedores de serviços de nuvem (CSP), a segurança se torna uma responsabilidade compartilhada. As CNAPPs permitem que as organizações protejam seus recursos de nuvem durante todo o ciclo de vida da aplicação. As CNAPPs fornecem funcionalidades de cibersegurança, como gerenciamento de endpoints e proteção de cargas de trabalho, todas reunidos em uma única interface. Essa abordagem simplificada reduz as despesas associadas à supervisão de vários gerentes por partes individuais da postura geral de segurança na nuvem.
Ambientes de nuvem complexos vêm com uma ampla gama de desafios de segurança e um fluxo contínuo de componentes novos e dinâmicos para validar, proteger, testar e implementar. Embora a nuvem ofereça flexibilidade e conveniência incomparáveis, ela também introduz uma infinidade de novos vetores de ataques e vulnerabilidades potenciais, apresentando vários desafios para as equipes de segurança. A seguir estão alguns dos principais desafios de segurança com os quais as CNAPPs ajudam a lidar:
Como uma solução de segurança completa na nuvem, as CNAPPs reúne os benefícios associados às ferramentas CSPM, CWPP e CIEM em uma aplicação simplificada. Ao integrar firmemente essas plataformas tradicionalmente autônomas, as CNAPPs podem otimizar as medidas de segurança individuais e holísticas para prevenir, detectar e responder melhor a ameaças e vulnerabilidades.
As CNAPPs também são compatíveis com uma abordagem de "shift left" para a cibersegurança, que promove a integração de testes de segurança no início do processo de desenvolvimento. Além disso, eles podem ajudar a melhorar os fluxos de trabalho entre equipes de DevOps e equipes de DevSecOps.
Alguns dos principais benefícios de uma CNAPP incluem os seguintes:
