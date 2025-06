O que é escalonamento de privilégios?

Hackers que realizam ataques de escalada de privilégios começam acessando uma conta de usuário comum ou convidado. Depois de entrar no sistema, exploram vulnerabilidades e falhas nas defesas de cibersegurança para aumentar seus privilégios.

Os agentes da ameaça começam com contas de nível mais baixo porque elas são mais fáceis de sequestrar. Há mais contas de baixo nível do que contas de usuário privilegiado, o que significa que a superfície de ataque geral é maior. Contas de baixo nível também tendem a ter menos controles de segurança. Os hackers assumem essas contas de baixo nível por meio de técnicas como roubo de credenciais e phishing.

Há mais contas de baixo nível do que contas com privilégios elevados, o que amplia a superfície de ataque como um todo. As organizações limitam intencionalmente as permissões dessas contas para impedir o acesso a dados sensíveis e a interação com ativos críticos.

Por isso, os invasores procuram formas de obter acesso privilegiado a partir de dentro do sistema.

Em termos gerais, eles têm duas maneiras de fazer isso: podem aumentar os privilégios da conta que roubaram ou sequestrar a conta de um usuário mais privilegiado, como um administrador do sistema. Com acesso privilegiado, os invasores conseguem interagir com aplicações, bancos de dados e outros recursos que podem conter informações sensíveis.

Os hackers podem permanecer ocultos no sistema por longos períodos de tempo enquanto realizam reconhecimento e procuram oportunidades para aumentar seus privilégios. Durante esse período, eles podem instalar backdoors que lhes permitem reentrar na rede se forem detectados.