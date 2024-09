Trabalhamos com configuração da nuvem e análise da infraestrutura para encontrar configurações incorretas críticas que podem levar ao abuso de privilégios ou ao acesso não autorizado a dados confidenciais. Os hackers do X-Force Red descobrem as possíveis rotas de ataque e as práticas inseguras de DevOps, como compartilhamento de segredos (credenciais privilegiadas, chaves API/SSH e outros). Eles também encontram e corrigem falhas exploráveis dentro do contêiner e do ambiente conectado.