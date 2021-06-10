O que é integração empresarial?

No geral, a integração empresarial é fundamental para o aprimoramento dos processos internos e das atividades de negócios, bem como para a conceituação, implementação e distribuição de aplicações críticas. Ao compartilhar informações importantes, simplificar processos e maximizar oportunidades, as empresas podem aprimorar sua escalabilidade operacional e aumentar seu alcance e receita.

Compartilhamento de informações críticas

A integração empresarial facilita o fluxo de dados dentro de sistemas operacionais e de informações complexos, fornecendo uma camada de middleware para atuar como uma interface comum entre cada aplicação, sistema e serviço em separado. Simplifica a troca de dados entre várias aplicações e entre vários usuários que dependem desses dados, facilitando para um desenvolvedor de aplicações a troca de dados ou a exposição de interfaces sem a necessidade de entender as outras aplicações e sistemas, saber onde estão sendo executados ou prever o que poderia resultar errado.

Simplificação de processos de TI

A integração empresarial permite a colaboração sem dificuldades, combinando funcionalidade e troca de informações entre várias aplicações. Sua interconexão ajuda a simplificar os processos de TI de maneira a facilitar a vida de usuários e organizações. Especificamente, ela permite que os usuários acessem dados mais rapidamente e ajuda as organizações de TI a simplificar com eficiência a integração de dados e os serviços. Essa simplificação moderniza a criação e o uso de padrões de integração empresarial, como serviços de gateway, filas de mensagens, transferência de arquivos e barramento de serviços corporativos (ESB), permitindo que eles sejam construídos, implementados, operados e mantidos por meio de processos ágeis e automatizados.

Maximização de oportunidades

A integração empresarial também ajuda as equipes a trabalhar proativamente para aproveite as necessidades e oportunidades de negócios novas ou em mudança. Ao obter o controle de todos os pontos de acesso a dados, as equipes podem identificar e se ajustar rapidamente a eventos urgentes, como mudanças inesperadas de políticas ou novos procedimentos de gerenciamento de aplicação, sem precisar alterar as aplicações por conta própria. Em última análise, ao lidar com as suas necessidades de integração, as equipes ficam capacitadas para desenvolver, implementar e aprimorar várias soluções de integração, aproveitando uma abordagem comum para colaboração e troca de informações.