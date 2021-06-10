Tags
Integração empresarial: o que é e por que é importante

Dois colegas de trabalho discutindo em um projeto

A integração empresarial é fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia de negócios bem-sucedida.

Para ser altamente eficaz e qualitativamente ágil, sua metodologia de integração deve empregar automação e utilizar vários estilos de integração, cada um sendo reutilizável e prático.

 

O que é integração empresarial?

A integração empresarial é o uso de múltiplas abordagens de integração, incluindo API management, integração de aplicações e mensagens para Aproveite os serviços e ativos corporativos a fim de expô-los como APIs ou conectá-los como serviços. Isso permite que as organizações integrem, unifiquem e padronizem sem dificuldades os principais recursos de negócios em diversos ambientes de TI. Especificamente, a integração empresarial permite que você faça facilmente o seguinte:

  • Descubra serviços, aplicações e dados valiosos
  • Acesse e exponha funções de aplicações via APIs
  • Conecte vários serviços empresariais
  • Monitore os ciclos de vida e a governança das aplicações
Por que a integração empresarial é importante?

No geral, a integração empresarial é fundamental para o aprimoramento dos processos internos e das atividades de negócios, bem como para a conceituação, implementação e distribuição de aplicações críticas. Ao compartilhar informações importantes, simplificar processos e maximizar oportunidades, as empresas podem aprimorar sua escalabilidade operacional e aumentar seu alcance e receita.

Compartilhamento de informações críticas

A integração empresarial facilita o fluxo de dados dentro de sistemas operacionais e de informações complexos, fornecendo uma camada de middleware para atuar como uma interface comum entre cada aplicação, sistema e serviço em separado. Simplifica a troca de dados entre várias aplicações e entre vários usuários que dependem desses dados, facilitando para um desenvolvedor de aplicações a troca de dados ou a exposição de interfaces sem a necessidade de entender as outras aplicações e sistemas, saber onde estão sendo executados ou prever o que poderia resultar errado.

Simplificação de processos de TI

A integração empresarial permite a colaboração sem dificuldades, combinando funcionalidade e troca de informações entre várias aplicações. Sua interconexão ajuda a simplificar os processos de TI de maneira a facilitar a vida de usuários e organizações. Especificamente, ela permite que os usuários acessem dados mais rapidamente e ajuda as organizações de TI a simplificar com eficiência a integração de dados e os serviços. Essa simplificação moderniza a criação e o uso de padrões de integração empresarial, como serviços de gateway, filas de mensagens, transferência de arquivos e barramento de serviços corporativos (ESB), permitindo que eles sejam construídos, implementados, operados e mantidos por meio de processos ágeis e automatizados.

Maximização de oportunidades

A integração empresarial também ajuda as equipes a trabalhar proativamente para aproveite as necessidades e oportunidades de negócios novas ou em mudança. Ao obter o controle de todos os pontos de acesso a dados, as equipes podem identificar e se ajustar rapidamente a eventos urgentes, como mudanças inesperadas de políticas ou novos procedimentos de gerenciamento de aplicação, sem precisar alterar as aplicações por conta própria. Em última análise, ao lidar com as suas necessidades de integração, as equipes ficam capacitadas para desenvolver, implementar e aprimorar várias soluções de integração, aproveitando uma abordagem comum para colaboração e troca de informações.

Quais são os elementos-chave da integração empresarial?

  • As interfaces de programação de aplicativos (APIs) processam transferências de dados entre diferentes sistemas. Situadas entre uma aplicação e um servidor da web, elas permitem que as empresas compartilhem os dados e a funcionalidade de suas aplicações com desenvolvedores terceirizados, parceiros de negócios e departamentos internos. Com as APIs cada vez mais usadas para acessar e expor dados em tempo real, isso pode ser estendido a mais fontes, como dados publicados como eventos.
  • Integração de aplicações é a habilitação de aplicações individuais — cada uma projetada para uma finalidade específica — para trabalhar colaborativamente. Ao Compartilhe dados e combinar fluxos de trabalho e processos, as organizações podem se beneficiar de integrações que modernizam infraestruturas sem retrabalho. Além disso, a integração de aplicações ajuda os sistemas locais e sistemas corporativos baseados na nuvem, como CRMs e ERPs, a interagir com sucesso sem grandes alterações nas aplicações existentes.
  • AsO mensagens ajuda a oferecer resiliência e desempenho aos ambientes de TI, abrangendo sistemas na nuvem e no local. As mensagens devem atravessar os limites da rede para proporcionar uma entrega confiável e, ao mesmo tempo, preservar a integridade das mensagens em toda a rede, a proteção de dados e a conformidade regulatória por meio de funções altamente seguras.
  • Eventos são registros de ação ou mudança. Quando uma aplicação ou serviço realiza uma ação ou passa por uma alteração em relação à funcionalidade de outra aplicação ou serviço, o primeiro publica um evento. Outras aplicações ou serviços podem detectar a publicação do evento. Eles podem então processar o evento, realizar uma ou mais ações recíprocas ou simplesmente ignorar o evento.
  • Os dados, especificamente os dados operacionais do mundo real, permitem a melhoria contínua (CI) da arquitetura corporativa. Os dados também são usados para avaliar a criticidade e o uso de integrações e determinar seu estado alvo. Quando analisados, os dados revelam padrões de integração de destino recomendados (por exemplo, arquitetura orientada a serviços (SOA), orientada por eventos, orientada por mensagens etc.), possibilidades de consolidação e outras entradas que ajudam a definir o estado de integração desejado.

Como posso usá-la na minha empresa?

A integração empresarial cria oportunidades para um crescimento organizacional significativo. Ao estabelecer e automatizar ecossistemas baseados em APIs, você pode melhorar significativamente a produtividade da equipe e aumentar seu alcance para escalar sua receita. Aqui estão dois exemplos de projetos de integração bem-sucedidos para você se inspirar.

MNG Kargo

A MNG Kargo, uma empresa líder em transporte e entregas na Turquia, observou um aumento nos negócios durante o recente boom do comércio eletrônico. Para atender à crescente demanda, ela fez o seguinte:

  • Usou o IBM API Management para automatizar conexões baseadas em API com parceiros.
  • Usou o gateway seguro da IBM para lançar um Api Developer Portal que pode estabelecer conexões com provedores de comércio eletrônico, possibilitando um fluxo de dados contínuo desde a venda até a entrega.
  • Inovamos um pouco. Eles organizaram um hackathon em que desenvolvedores terceirizados propuseram soluções (e código) para melhorias de serviços.

Próximas etapas: microsserviços. A demanda digital continua aumentando, mas o processo de carga é complexo e difícil de adaptar. Os microsserviços ajudarão com isso.

Autoridade Regional de Transporte de Helsinque

A Autoridade Regional de Transporte de Helsinque (HSL) é responsável pelo transporte público para 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana de Helsinque. Quando precisaram atualizar seu sistema de bilhetagem, eles fizeram o seguinte:

A seguir: inteligência artificial (IA). Eles coletam grandes quantidades de dados todos os dias e estão ansiosos para começar a usá-los para personalizar aplicações ou serviços da web.

Integração empresarial e IBM

A principal plataforma de integração empresarial da IBM é o IBM Cloud Pak for Integration. Ele inclui ferramentas para API management, integração de aplicações, fluxo de eventos, transferência de dados em alta velocidade, segurança de ponta a ponta e mensagens corporativas. Com ele, você poderá aproveitar os seguintes benefícios:

  • Integre com mais eficiência usando automação em suas integrações.
  • Melhore a qualidade da integração com a IA que aprende com seus dados.
  • Use vários estilos de integração, tudo em uma única oferta.

Para saber mais sobre a abordagem de integração da IBM, acesse nossa página de soluções de cloud integration.

Autora

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
