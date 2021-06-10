O que é integração empresarial?

Para ser altamente eficaz e qualitativamente ágil, sua metodologia de integração deve empregar automação e utilizar vários estilos de integração, cada um sendo reutilizável e prático.
A integração empresarial é o uso de múltiplas abordagens de integração, incluindo API management, integração de aplicações e mensagens para Aproveite os serviços e ativos corporativos a fim de expô-los como APIs ou conectá-los como serviços. Isso permite que as organizações integrem, unifiquem e padronizem sem dificuldades os principais recursos de negócios em diversos ambientes de TI. Especificamente, a integração empresarial permite que você faça facilmente o seguinte:
No geral, a integração empresarial é fundamental para o aprimoramento dos processos internos e das atividades de negócios, bem como para a conceituação, implementação e distribuição de aplicações críticas. Ao compartilhar informações importantes, simplificar processos e maximizar oportunidades, as empresas podem aprimorar sua escalabilidade operacional e aumentar seu alcance e receita.
A integração empresarial facilita o fluxo de dados dentro de sistemas operacionais e de informações complexos, fornecendo uma camada de middleware para atuar como uma interface comum entre cada aplicação, sistema e serviço em separado. Simplifica a troca de dados entre várias aplicações e entre vários usuários que dependem desses dados, facilitando para um desenvolvedor de aplicações a troca de dados ou a exposição de interfaces sem a necessidade de entender as outras aplicações e sistemas, saber onde estão sendo executados ou prever o que poderia resultar errado.
A integração empresarial permite a colaboração sem dificuldades, combinando funcionalidade e troca de informações entre várias aplicações. Sua interconexão ajuda a simplificar os processos de TI de maneira a facilitar a vida de usuários e organizações. Especificamente, ela permite que os usuários acessem dados mais rapidamente e ajuda as organizações de TI a simplificar com eficiência a integração de dados e os serviços. Essa simplificação moderniza a criação e o uso de padrões de integração empresarial, como serviços de gateway, filas de mensagens, transferência de arquivos e barramento de serviços corporativos (ESB), permitindo que eles sejam construídos, implementados, operados e mantidos por meio de processos ágeis e automatizados.
A integração empresarial também ajuda as equipes a trabalhar proativamente para aproveite as necessidades e oportunidades de negócios novas ou em mudança. Ao obter o controle de todos os pontos de acesso a dados, as equipes podem identificar e se ajustar rapidamente a eventos urgentes, como mudanças inesperadas de políticas ou novos procedimentos de gerenciamento de aplicação, sem precisar alterar as aplicações por conta própria. Em última análise, ao lidar com as suas necessidades de integração, as equipes ficam capacitadas para desenvolver, implementar e aprimorar várias soluções de integração, aproveitando uma abordagem comum para colaboração e troca de informações.
A integração empresarial cria oportunidades para um crescimento organizacional significativo. Ao estabelecer e automatizar ecossistemas baseados em APIs, você pode melhorar significativamente a produtividade da equipe e aumentar seu alcance para escalar sua receita. Aqui estão dois exemplos de projetos de integração bem-sucedidos para você se inspirar.
A MNG Kargo, uma empresa líder em transporte e entregas na Turquia, observou um aumento nos negócios durante o recente boom do comércio eletrônico. Para atender à crescente demanda, ela fez o seguinte:
Próximas etapas: microsserviços. A demanda digital continua aumentando, mas o processo de carga é complexo e difícil de adaptar. Os microsserviços ajudarão com isso.
A Autoridade Regional de Transporte de Helsinque (HSL) é responsável pelo transporte público para 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana de Helsinque. Quando precisaram atualizar seu sistema de bilhetagem, eles fizeram o seguinte:
A seguir: inteligência artificial (IA). Eles coletam grandes quantidades de dados todos os dias e estão ansiosos para começar a usá-los para personalizar aplicações ou serviços da web.
A principal plataforma de integração empresarial da IBM é o IBM Cloud Pak for Integration. Ele inclui ferramentas para API management, integração de aplicações, fluxo de eventos, transferência de dados em alta velocidade, segurança de ponta a ponta e mensagens corporativas. Com ele, você poderá aproveitar os seguintes benefícios:
Para saber mais sobre a abordagem de integração da IBM, acesse nossa página de soluções de cloud integration.
