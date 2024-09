A MNG reconheceu que o segredo para o crescimento do mercado de comércio eletrônico era uma integração de aplicativos moderna e flexível. A empresa usa as soluções do IBM Cloud Pak for Integration para se conectar a novos vendedores e novos pontos de distribuição, bem como incorporar novos recursos para melhorar os serviços, incluindo entregas mais rápidas.

O software IBM® Cloud Pak permite que a MNG adote um modelo de integração de nuvem híbrida, incluindo o potencial de desenvolvimento nativo da nuvem e arquiteturas de microsserviço para máxima flexibilidade e escalabilidade. "Os pontos de integração estão aumentando", afirma Yalcin. "Todo mundo está se tornando digital e a demanda também está aumentando. Mas o processo de carga é complexo, com cinco ou seis etapas principais. É difícil adaptar. Então, como próximo passo, queremos a conversão para microsserviços. Ainda não chegamos lá, mas é o nosso objetivo".

Outros recursos do IBM Cloud Pak for Integration já são essenciais para a transformação da MNG. Antes, o estabelecimento de conexões baseadas em API com parceiros era, em grande parte, um processo manual. As solicitações de serviço precisavam ser enviadas por e-mail. Para cada parceiro, a MNG tinha que criar um código exclusivo e garantir a autenticação. Com 3 mil parceiros de comércio eletrônico, essas tarefas se somavam. Agora, usando o componente de gerenciamento de APIs da solução IBM® Cloud Pak, eles são automatizados e a MNG pode gerenciar todas as APIs existentes e criar novas a partir de uma única plataforma.