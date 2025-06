O que é observabilidade de dados?

É importante que esse ciclo comece com a detecção, pois o alicerce do movimento DataOps está baseado em uma iniciativa de qualidade de dados.



Esse primeiro estágio do ciclo de DataOps é focado na validação. Isso inclui as mesmas verificações de qualidade de dados usadas desde o início do data warehouse. Eles estavam analisando o esquema de coluna e as validações em nível de linha. Essencialmente, você está garantindo que todos os conjuntos de dados cumpram as business Rules em seu sistema de dados.



Essa framework de qualidade de dados que reside no estágio de detecção é importante, mas reacionária por sua própria natureza. Está dando a você a capacidade de saber se os dados que já estão armazenados em seu data lake ou data warehouse (e provavelmente já estão sendo utilizados) estão na forma que você espera.



Também é importante lembrar que você está validando conjuntos de dados e seguindo regras de negócio conhecidas. Se não souber a causa dos problemas, não será possível definir novas regras de negócio para que os engenheiros as sigam. Essa constatação impulsiona a demanda por uma abordagem contínua de observabilidade de dados que se conecte diretamente a todas as etapas do ciclo de vida dos dados, começando pelos dados de origem.