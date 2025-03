O que é administração de dados?

As empresas hoje estão coletando e analisando mais dados do que nunca na esperança de liberar insights valiosos. No entanto, a coleta e a análise de dados por si só não são suficientes para garantir resultados bem-sucedidos. A administração de dados e os administradores de dados podem apoiar e orientar o uso eficaz de dados dentro de uma cultura baseada em dados.

Nos últimos anos, com a crescente adoção da IA, a administração de dados assumiu uma importância adicional. Os sistemas de IA consomem e produzem enormes quantidades de dados. A administração de dados ajuda a garantir a qualidade e a integridade desses dados, para que os processos de negócios impulsionados por IA sejam eficazes, estejam em conformidade com as regulamentações do governo e estejam alinhados com os padrões de governança e IA ética.

Bons programas de administração de dados permitem uma curadoria de dados bem-sucedida, melhorando a qualidade, acessibilidade, usabilidade e segurança de dados. Os administradores de dados ajudam a garantir que os funcionários possam acessar dados de negócios úteis e precisos para capacitar a tomada de decisões baseada em dados e ganhos de produtividade orientados por IA. Benefícios adicionais da administração de dados incluem interpretação de dados mais consistente e melhor prontidão para auditoria.

Os administradores de dados frequentemente colaboram com uma série de stakeholders, incluindo proprietários de dados, analistas de dados, especialistas em ciência de dados e usuários corporativos, para obter esses benefícios.

Os funcionários que não são formalmente reconhecidos como "administradores de dados" podem, no entanto, ter responsabilidades de administração de dados e dedicar um tempo significativo para atender às necessidades de dados de sua organização, como inventário de dados e avaliação da qualidade de dados. No entanto, alguns especialistas em gerenciamento de dados dizem que formalizar funções de administração de dados é importante, pois indica que uma empresa leva a sério o gerenciamento da qualidade de dados.1