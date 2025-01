O que é migração de dados?

A migração de banco de dados é um exemplo de migração de carga de trabalho especializada. Muitos provedores de nuvem pública e privada oferecem ferramentas que podem facilitar ou automatizar partes do processo de migração do banco de dados para garantir que seu banco de dados permaneça seguro durante toda a transferência e que não ocorra perda ou corrupção de dados. Além disso, a maioria dos provedores de nuvem oferece serviços de migração que podem verificar a integridade dos seus dados após a transferência.

Normalmente, a primeira etapa do processo de migração do banco de dados envolve a conversão do esquema do banco de dados de origem (se necessário) para que seja compatível com o banco de dados de destino. O esquema de um banco de dados é como um blueprint de como ele é organizado, controlando sua arquitetura lógica e estrutura. Se o sistema de gerenciamento de banco de dados de destino usar uma linguagem de definição de dados (DDL) que não seja compatível com a fonte, o esquema precisará ser convertido.

As próximas etapas são migrar os dados e configurar atualizações incrementais contínuas do data warehouse. Você também pode consolidar vários bancos de dados diferentes em apenas um durante esse processo, se necessário. Para saber mais sobre como os dados são organizados quando armazenados na nuvem, dê uma olhada em “Explicação dos Cloud Databases”.