Para manter uma estratégia de dados no caminho certo, as organizações geralmente implementam controles para monitorar a atividade de dados e manter o desempenho adequado nos processos de dados. Por exemplo, as políticas de governança de dados podem ajudar a garantir a qualidade, a privacidade, a segurança e a conformidade de dados com as exigências regulatórias.

Há também os controles humanos, como defensores de dados que se reúnem regularmente para avaliar normas, casos de uso e progresso em várias linhas de negócios. Outro controle importante é a terminologia padronizada, para que todos falem a mesma língua ao discutir a estratégia de dados da empresa.