O que é um diretor de dados (CDO)?

A governança de dados se concentra na qualidade, na segurança e na disponibilidade dos dados de uma organização. O objetivo da governança de dados é manter dados seguros e com alta qualidade, facilmente acessíveis para iniciativas de descoberta e inteligência de dados.

O diretor de dados é responsável por estabelecer, monitorar e atualizar a governança de dados de uma organização. O CDO implementa políticas e processos de governança que melhoram a qualidade dos dados, reduzem silos de dados, ajudam a garantir conformidade e segurança e distribuem o acesso aos dados corretamente.

Os CDOs frequentemente colaboram com executivos de TI e jurídicos para ajudar a garantir que os padrões de governança de dados estejam em conformidade com as mais recentes regulamentações do governo para proteção de dados sensíveis. Eles também trabalham com os chefes das unidades de negócios para ajudar a garantir que as políticas de governança de dados sejam aplicadas de forma consistente em toda a organização.