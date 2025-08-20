Apesar de a maioria dos consumidores ter uma noção geral do que se entende por "dados pessoais", essa expressão pode ter diferentes significados para diferentes pessoas, e até abranger muito mais do que se imaginava inicialmente.

No contexto da CCPA, dados pessoais são definidos como "informações que podem identificar, relacionar-se, descrever, ser razoavelmente associadas ou vinculadas, direta ou indiretamente, a um consumidor ou domicílio específico."1

As diretrizes da CCPA abrangem os seguintes exemplos específicos de dados pessoais:

Nome

Endereço

Número de telefone

Endereço de e-mail

Endereço de IP

Data de nascimento

Número da Segurança Social

Número da carteira de motorista

Número do passaporte

Informações da conta bancária

Números de cartão de crédito/débito

Dados e credenciais educacionais

Os dados pessoais se tornam ainda mais valiosas para os profissionais de marketing quando podem ser combinados por meio da análise de dados, permitindo criar visões detalhadas de consumidores individuais ou grupos de consumidores, e tirar conclusões mais abrangentes sobre as tendências de marketing do consumidor, por exemplo. Algumas das outras formas de IP coletadas rotineiramente podem ser igualmente reveladoras, incluindo:

Preferências de compra do consumidor

Históricos de navegação pessoal

Atitudes pessoais articuladas

Comportamentos pessoais específicos

Outra área de preocupação envolve cookies e como eles são usados pelos sites como identificadores únicos. Isso inclui cookies primários (que são projetados para serem excluídos automaticamente assim que sua finalidade comercial for concluída), bem como cookies de terceiros (que não são excluídos automaticamente e têm a funcionalidade de coletar vários tipos de dados pessoais, incluindo informações pessoais confidenciais).

Por causa do potencial de uso indevido de cookies de terceiros por sites, a CCPA considera os dados coletados em um site por meio do uso de cookies como IP e, portanto, dignos de proteção.