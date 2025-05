Atualmente, as organizações enfrentam um número crescente de regulamentações de conformidade em diversos setores e jurisdições. Essas regulamentações são frequentemente complexas e específicas de cada setor, como HIPAA para o setor da saúde, ou específicas de uma região, como o RGPD para a União Europeia.

O não cumprimento desses requisitos legais pode frequentemente trazer multas pesadas e problemas legais. Por exemplo, em maio de 2023, a autoridade de proteção de dados da Irlanda impôs uma multa de USD 1,3 bilhão à Meta, sediada na Califórnia, por violações do RGPD.

Além disso, as atitudes dos consumidores em relação a questões de conformidade e cibersegurança estão mudando. Em um estudo recente da McKinsey, 85% dos entrevistados afirmaram ser importante conhecer a política de privacidade de dados de uma empresa antes de efetuar uma compra. As empresas estão começando a perceber que a conformidade não é apenas o preço a pagar para fazer negócios; pode até ser benéfica para os negócios.

Ainda assim, atender às regulamentações de conformidade pode ser desafiador. Muitas organizações estão cada vez mais globais e têm vários escritórios em todo o mundo com funcionários e clientes em várias regiões, todos com diferentes requisitos regulatórios. Essas organizações podem achar difícil ficar à frente dos requisitos de conformidade, especialmente porque as leis e regulamentos continuam a mudar com o advento de novas tecnologias. As organizações também correm o risco de introduzir camadas adicionais de complexidade de conformidade sempre que adicionam uma nova iniciativa de negócios ou método de manipulação de dados.

Um sistema de gerenciamento de conformidade (CMS) ajuda as organizações a enfrentar esse complexo cenário regulatório e a permanecer em conformidade. Ele facilita a verificação automática de áreas de não conformidade quase em tempo real e a resposta às mudanças nas regulamentações e requisitos legais.

Um CMS eficaz também permite que as organizações padronizem seus esforços de conformidade em todas as regiões e personalizem sua abordagem para manter a conformidade com regulamentações e padrões específicos do setor. Mais amplamente, um CMS também ajuda a impor padrões éticos e estabelecer uma cultura de conformidade e responsabilidade corporativa.