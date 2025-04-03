O que é infraestrutura de nuvem?

Uma característica fundamental da computação em nuvem é a virtualização da infraestrutura de TI, incluindo servidores, componentes de rede e armazenamento. A virtualização conecta servidores físicos mantidos por um provedor de serviços de nuvem (CSP) em vários locais e, em seguida, divide e abstrai recursos para torná-los acessíveis aos usuários finais onde quer que haja uma conexão com a internet.

No coração da virtualização está o software hipervisor. Essa tecnologia cria uma camada de abstração que permite que várias máquinas virtuais (VMs) com seus próprios sistemas operacionais (SOs) sejam executadas em um servidor. O hipervisor agrupa e aloca recursos de computação conforme a necessidade pela VM. A VMware detém a maior participação no mercado de plataformas de virtualização, com aproximadamente 42,77%.1