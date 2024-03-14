Para as empresas estabelecidas, o debate está resolvido: uma abordagem de nuvem híbrida é a escolha estratégica certa.
No entanto, embora a adoção da nuvem híbrida possa ser intrínseca, os clientes buscam continuamente obter valor comercial e maior retorno sobre o investimento (ROI) de seus investimentos. De acordo com um estudo conduzido pela HFS Research em parceria com a IBM Consulting, apenas 25% das empresas pesquisadas relataram um ROI sólido nos resultados dos negócios a partir de seus esforços de transformação para a nuvem.
A falta de progresso no ROI pode ser atribuída a vários fatores, incluindo adoção lenta, casos de uso não realizados e expansão da nuvem não resolvida. Isso é agravado pelos desafios crescentes de escalonamento de plataformas, capacitação, cibersegurança e explosão de volumes de dados.
As empresas que pretendem obter valor dos resultados de negócios por meio de seus investimentos em nuvem e aproveitar o potencial da inteligência artificial (IA) devem adotar uma abordagem intencional.
Na IBM, fornecemos orientações claras para enfrentar esses desafios e alcançar os melhores resultados de negócios. A adoção de uma estratégia estratégia "híbrida por design" permite que as organizações alinhem as escolhas arquitetônicas com as prioridades de negócios em tecnologia, plataformas, processos e pessoas, resultando em resultados significativamente melhores e um ROI mais alto.
O mais recente artigo da IBM, intitulado “Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era”, oferece clareza para empresas que buscam otimizar sua arquitetura de nuvem híbrida e ampliar o impacto da IA generativa (IA gen).
Muitas organizações adotaram a nuvem em áreas isoladas, buscando benefícios imediatos, mas aplicando a tecnologia de maneira inconsistente em todas as operações. Essa complexidade e inconsistência aumentam os custos e impedem que as empresas atendam às demandas, metas e resultados. Vemos isso como uma abordagem padrão, que caracteriza a maioria das empresas atualmente.
As empresas devem recalibrar os programas de transformação para se alinharem mais de perto com os imperativos e os resultados dos negócios. Eles também devem reconhecer como a IA generativa pode ampliar o valor da nuvem híbrida e acelerar a transformação digital.
Uma estratégia "híbrida por design" estrutura intencionalmente seu patrimônio de TI multinuvem híbrida para atingir as principais prioridades de negócios e maximizar o ROI. As organizações podem mudar de tecnologia ditando limitações de negócios para arquiteturas construídas com propósito prontas para os cenários tecnológicos em evolução, novas demandas de negócios e clientes, e processos emergentes e requisitos de habilidades. Impulsionadas pelos principais objetivos de negócios de uma organização, as decisões arquitetônicas intencionais e consistentes permitem que as organizações usem totalmente a nuvem híbrida e a IA generativa para gerar resultados de negócios.
A IBM criou um framework para ajudar os clientes a focar estrategicamente nas decisões que geram a maioria dos resultados para seus negócios, promovendo uma abordagem híbrida por design. Esse framework facilita a tradução das prioridades de negócios em decisões arquitetônicas importantes.
Implementamos esse framework alinhando os objetivos de negócios com um conjunto de pontos de decisão em três domínios: produto nativo por design, tecnologia por design e integração por design. Esses domínios também abrangem vários pontos de design. Cada situação empresarial exige diferentes níveis de recursos para lidar com seus objetivos de negócios e alcançá-los. Esse framework de valor ajuda a capturar esses pontos de decisão.
A IA generativa desempenha um papel crítico na formação da empresa digital, ajudando a maximizar os retornos comerciais sobre os investimentos em TI. No entanto, a adoção e a implementação em larga escala da IA generativa apresentam desafios. As empresas devem gerenciar grandes volumes de dados, poder computacional significativo, arquitetura de segurança avançada em ambientes distribuídos e garantir uma rápida escalabilidade.
Um design de arquitetura híbrida intencional e consistente ajuda as empresas a superar esses desafios, facilitando a adoção bem-sucedida e a escalabilidade dos recursos de IA generativa para atender às necessidades dos negócios.
Os pilotos e implementações atuais comprovam que é necessária uma abordagem híbrida por design para escalar a adoção da IA generativa para atender às necessidades dos negócios. A IA generativa acelera a execução e o valor da nuvem híbrida, fornecendo automação aprimorada com observabilidade, otimização de custos aprimorada com insights automatizados e maior segurança com conformidade em toda a plataforma híbrida.
A aplicação de decisões de arquitetura intencionais com base nas necessidades de negócios amplifica o valor da nuvem híbrida e da IA, impulsionando os resultados de negócios.
