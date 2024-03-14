Para as empresas estabelecidas, o debate está resolvido: uma abordagem de nuvem híbrida é a escolha estratégica certa.

No entanto, embora a adoção da nuvem híbrida possa ser intrínseca, os clientes buscam continuamente obter valor comercial e maior retorno sobre o investimento (ROI) de seus investimentos. De acordo com um estudo conduzido pela HFS Research em parceria com a IBM Consulting, apenas 25% das empresas pesquisadas relataram um ROI sólido nos resultados dos negócios a partir de seus esforços de transformação para a nuvem.

A falta de progresso no ROI pode ser atribuída a vários fatores, incluindo adoção lenta, casos de uso não realizados e expansão da nuvem não resolvida. Isso é agravado pelos desafios crescentes de escalonamento de plataformas, capacitação, cibersegurança e explosão de volumes de dados.



As empresas que pretendem obter valor dos resultados de negócios por meio de seus investimentos em nuvem e aproveitar o potencial da inteligência artificial (IA) devem adotar uma abordagem intencional.

Na IBM, fornecemos orientações claras para enfrentar esses desafios e alcançar os melhores resultados de negócios. A adoção de uma estratégia estratégia "híbrida por design" permite que as organizações alinhem as escolhas arquitetônicas com as prioridades de negócios em tecnologia, plataformas, processos e pessoas, resultando em resultados significativamente melhores e um ROI mais alto.

O mais recente artigo da IBM, intitulado “Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era”, oferece clareza para empresas que buscam otimizar sua arquitetura de nuvem híbrida e ampliar o impacto da IA generativa (IA gen).