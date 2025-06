O que é uma rede de longa distância (WAN)?

Uma rede local (LAN) permite que dispositivos como computadores, celulares e outros compartilhem dados com segurança dentro de uma área geográfica limitada. Embora cubram apenas uma fração da área geográfica de uma WAN, as LANs são mais fáceis de manter e mais econômicas. As LANs geralmente funcionam com apenas uma tecnologia de rede, como Ethernet ou Wi-Fi (enquanto as WANs costumam exigir várias).