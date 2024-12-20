O que é infraestrutura de rede?

Para ajudar a garantir a disponibilidade da rede, a maioria das empresas inclui algum tipo de gerenciamento de infraestrutura de rede em seu planejamento. Isso inclui ferramentas de monitoramento,manutenção e gerenciamento de rede e soluções de segurança que ajudam a otimizar o desempenho da rede.

Devido ao seu papel nas operações de negócios principais, a infraestrutura de rede tornou-se uma parte crítica da transformação digital, e o mercado global de infraestrutura de rede corporativa é grande e está crescendo. Muitas empresas veem isso como uma oportunidade de usar tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA) e computação em nuvem.

Com uma avaliação de quase US$ 60 bilhões há apenas dois anos, o mercado global de infraestrutura de rede deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,9% nos próximos cinco anos1.