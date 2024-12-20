O que é infraestrutura de rede?

A infraestrutura de rede é a combinação de componentes de hardware e software que tornam possíveis as redes de computadores modernas. As empresas dependem da infraestrutura de rede e da conectividade que ela oferece para a comunicação entre usuários, aplicações e dispositivos que sustentam a maioria dos processos de negócios atuais.
Para ajudar a garantir a disponibilidade da rede, a maioria das empresas inclui algum tipo de gerenciamento de infraestrutura de rede em seu planejamento. Isso inclui ferramentas de monitoramento,manutenção e gerenciamento de rede e soluções de segurança que ajudam a otimizar o desempenho da rede.
Devido ao seu papel nas operações de negócios principais, a infraestrutura de rede tornou-se uma parte crítica da transformação digital, e o mercado global de infraestrutura de rede corporativa é grande e está crescendo. Muitas empresas veem isso como uma oportunidade de usar tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA) e computação em nuvem.
Com uma avaliação de quase US$ 60 bilhões há apenas dois anos, o mercado global de infraestrutura de rede deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,9% nos próximos cinco anos1.
As redes modernas dependem de uma combinação de componentes de hardware e software, práticas, processos e sistemas para funcionar. Veja aqui uma breve visão geral de alguns dos componentes e serviços mais usados e como eles permitem que a infraestrutura de rede funcione de forma eficaz.
Um nó é um ponto em uma rede, conectado a um dispositivo como um computador, impressora ou modem, que pode receber, enviar, criar ou armazenar dados. Os dispositivos de rede, como computadores, roteadores e switches, precisam ser capazes de reconhecer, processar e transmitir informações para que a infraestrutura de rede funcione. Assim, cada nó é identificado por seu endereço (conhecido como endereço IP) e recebe acesso à rede.
Um endereço de Internet Protocol (IP) é um número que foi atribuído a um nó que está conectado a uma rede de computadores. Cada endereço IP identifica o dispositivo e a rede à qual ele está conectado e sua localização específica na rede. Quando um dispositivo envia dados para outro, os dados incluem os endereços IP de ambos os dispositivos. Os dados são enviados por uma rede, entre nós, usando roteadores e comutadores.
Um roteador é um dispositivo que envia pacotes de dados (pequenas unidades de informação que foram formatadas para transmissão por uma rede) entre redes. Os roteadores analisam os dados para determinar o melhor caminho para o envio, contando com algoritmos de roteamento sofisticados para encaminhá-los de forma eficiente até o nó de destino.
Um switch é um dispositivo que conecta dispositivos de rede e gerencia a comunicação nó a nó em uma rede, garantindo que os pacotes de dados cheguem ao destino pretendido. Diferentemente dos roteadores, que enviam informações entre redes, os switches enviam informações através de redes, entre os nós conectados.
Um ponto de acesso sem fio (WAP) é um componente que permite que dispositivos como smartphones e notebooks que dependem de conexões Wi-Fi se conectem por meio de uma rede. Os WAPs permitem que uma ampla gama de dispositivos acesse a Internet, atuando como intermediários entre uma rede com fio (uma rede onde os nós estão conectados por cabos, como Ethernet) e uma rede sem fio (uma rede que depende de um sinal sem fio, como 5G).
Os WAPs são críticos para a infraestrutura de rede porque ajudam a preencher a lacuna de dispositivos que precisam acessar ambos os tipos de redes, com e sem fio, e permitem conectividade perfeita para os usuários e aplicações que dependem deles.
Rede definida por software (SDN) é uma abordagem controlada por software para a infraestrutura de rede projetada para interfaces de programação de aplicativos que são centrais para muitas operações de negócios principais. A SDN ajuda as empresas a maximizar uma plataforma centralizada para se comunicarem com sua infraestrutura de rede e guiar o tráfego de rede. Devido à sua crescente popularidade, o mercado de SDN atingiu uma avaliação de US$ 28,2 bilhões no ano passado e espera-se que cresça a um CAGR de 17% nos próximos sete anos2.
No gerenciamento de rede, uma abordagem centralizada conhecida como rede de longa distância definida por software (SD-WAN) oferece uma visão de toda a rede que permite aos administradores reunir informações de roteamento, otimizar recursos de rede, aumentar o desempenho da rede, automatizar tarefas simples, melhorar a distribuição de carga e reduzir a latência e as interrupções. As soluções de SDN-WAN também ajudam a adicionar segurança à infraestrutura de rede por meio da adição de funcionalidades como firewalls e sistemas de intrusão/detecção/prevenção (IDS/IPS).
Além de suas diferenças arquitetônicas, as redes com fio e sem fio desempenham papéis diferentes na infraestrutura de rede moderna. Redes com fio (onde os dados são transmitidos entre nós, switches e roteadores por meio de cabos) são críticas para processar cargas de trabalho em que alta largura de banda, conectividade de rede e segurança são fundamentais, como grandes transferências de dados.
As redes sem fio, no entanto, dependem de ondas de rádio para transmitir dados e são mais ideais para situações em que a largura de banda, a confiabilidade e a segurança não são tão críticas. Por exemplo, a internet doméstica muitas vezes depende de conexões de internet sem fio, assim como os dispositivos conectados à Internet das coisas (IoT), que vão desde refrigeradores e smart TVs até carros autônomos. Embora não sejam tão seguras quanto as tecnologias com fio, cada geração de redes sem fio é mais segura e confiável que a anterior. Por exemplo, as conexões 5G extremamente rápidas de hoje apresentam padrões de criptografia e autenticação melhores do que seu antecessor, o 4G.
As tecnologias digitais desempenham um papel fundamental na maioria dos processos de negócios modernos, tornando essencial que as organizações invistam em uma infraestrutura de rede robusta. Redes bem projetadas sustentam novas soluções tecnológicas, aumentam a produtividade e ajudam as empresas a reunir e processar grandes quantidades de dados de forma mais eficaz.
No entanto, uma infraestrutura de rede deficiente pode se manifestar de várias maneiras, resultando em falhas de segurança, velocidades lentas de transferência de dados, interrupções nos fluxos de trabalho de funcionários e usuários, baixo desempenho das aplicações e muito mais.
As organizações dependem da infraestrutura de rede para alimentar recursos como trabalho remoto e computação em nuvem que se tornaram essenciais ao sucesso. Infraestruturas de TI fortes e bem projetadas ajudam a garantir uma colaboração perfeita e em tempo real para os usuários, acesso desinibido à internet e menos interrupções no trabalho.
Veja a seguir alguns dos benefícios mais populares da criação e manutenção de uma forte infraestrutura de rede:
À medida que a infraestrutura de rede moderna evolui para se adaptar a novas tecnologias e às mudanças nas necessidades de negócios, seus casos de uso são abundantes. Veja a seguir alguns dos mais populares.
Simples e confiáveis, as redes pessoais (PANs) conectam dispositivos que estão a apenas alguns metros de distância usando a tecnologia de infravermelho. Bluetooth é um dos exemplos mais populares de uma rede PAN, permitindo que os usuários conectem alto-falantes e TVs em casa com seu smartphone ou notebook.
As PANs são tipicamente sem fio, permitindo que uma ampla gama de dispositivos se conectem em uma pequena área. Eles também podem fornecer internet estabelecendo pequenas redes que só podem ser usadas por dispositivos autenticados — por exemplo, usando um smartphone para criar um “hotspot” de internet em um café. Embora as PANs sejam considerados seguras, em grande parte devido ao seu alcance limitado, ainda é aconselhável o uso de senhas fortes e criptografia para evitar o acesso não autorizado.
Redes locais (LANs) são sistemas que conectam computadores e outros tipos de dispositivos em um único local. As LANs podem usar conexões com fio e sem fio, e seu alcance depende da topologia de rede (o número de dispositivos que estão conectando e a proximidade física dos dispositivos entre si). Ao contrário dos PANs, as conexões LAN começam em alguns metros e podem se estender por centenas de metros em um ambiente de escritório grande.
As LANs são amplamente usadas em ambientes de negócios, onde muitos usuários e computadores precisam trocar dados em uma área geográfica limitada. Quando configuradas corretamente, as LANs podem ser altamente seguras. No entanto, elas ainda exigem a adoção de medidas ativas, como a instalação de firewalls e controles de acesso, caso contrário, os nós que conectam podem ser vítimas de ataques cibernéticos, violações de dados e outras ameaças.
Redes de longa distância (WANs) são redes de computadores em grande escala, normalmente usadas por empresas que precisam conectar escritórios em diferentes locais físicos. O exemplo mais conhecido de uma WAN é a própria internet — uma rede que conecta bilhões de usuários e dispositivos em locais fisicamente separados ao redor do mundo . Outro exemplo é a rede financeira que fornece serviço de caixa eletrônico aos usuários de bancos em diversas cidades e países.
As WANs se estendem muito além das PANs ou LANs (embora sejam, tecnicamente, compostas por muitas PANs e LANs menores e conectadas) e requerem abordagens diferentes de segurança. Além de firewalls e soluções de criptografia, as WANs usam tecnologias mais recentes, como multiprotocol label switching (MPLS) para ajudar a garantir a segurança dos dados que trafegam entre regiões e até mesmo em todo o mundo.
Assim como as WANS, as redes metropolitanas (MANs) são compostas por LANs e PANs interconectadas dispersas em uma área física. As MANs vinculam empresas locais, edifícios em um campus, governo e outros tipos de redes menores conectadas, mas separadas fisicamente. Como outras redes, as MANs dependem de uma combinação de conectividade com fio e sem fio, incluindo fibra óptica, Ethernet e 5G.
As MANs são menores que as WANs e são mais eficientes porque não cobrem uma área física tão grande. Embora as MANs sejam compostas por redes menores e interconectadas, a segurança e a administração das MANS são controladas por uma única organização.
As redes em nuvem são uma infraestrutura de rede virtual que consiste em servidores, máquinas virtuais (VMs), aplicações e outros sistemas. Provedores de serviços de nuvem (CSPs) se especializam em computação em nuvem e oferecem uma ampla gama de soluções de nuvem que são executadas em redes de nuvem. Ao contrário de outros tipos de redes, as redes em nuvem são totalmente virtuais, o que significa que são executadas e hospedadas em uma arquitetura de rede fornecida por um CSP, não pelo usuário.
Os CSPs fornecem o software e o hardware virtualizado necessários para que as organizações executem uma ampla gama de soluções e serviços na nuvem e dimensionem seus recursos dinamicamente de acordo com a necessidade. Os serviços de nuvem explodiram em popularidade recentemente, com mais de 90% das organizações usando a nuvem de alguma forma3. Para acessar a infraestrutura de rede em nuvem e todos os seus benefícios, tudo aquilo de que uma organização precisa é um dispositivo com acesso à internet.
Descubra como uma infraestrutura de nuvem híbrida pode impulsionar sua estratégia de IA. Aprenda com especialistas da IBM como transformar tecnologias existentes em um sistema ágil e preparado para IA, promovendo inovação e eficiência em suas operações empresariais.
Explore como soluções de nuvem híbrida podem otimizar suas operações empresariais orientadas por IA. Conheça estudos de caso e soluções em destaque para entender como as empresas estão utilizando a nuvem híbrida da IBM para alcançar maior eficiência, escalabilidade e segurança.
Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Descubra os custos ocultos da escalabilidade da IA generativa e aprenda com especialistas como tornar seus investimentos em IA mais eficientes e impactantes.
Aprenda os fundamentos do gerenciamento de TI, incluindo sua importância para organizações modernas e as características principais para garantir operações fluidas e eficientes em sistemas tecnológicos.
O IBM Cloud Infrastructure Center é uma plataforma de software compatível com o OpenStack para gerenciamento da infraestrutura de nuvens privadas em sistemas IBM zSystems e no IBM LinuxONE.
Conheça servidores, armazenamento e software projetados para sua estratégia corporativa de nuvem híbrida e IA.
Encontre a solução ideal de infraestrutura em nuvem para as necessidades do seu negócio e expanda os recursos conforme a demanda.
Transforme sua infraestrutura empresarial com as soluções da IBM prontas para IA e nuvem híbrida. Descubra servidores, armazenamento e software projetados para proteger, expandir e modernizar seus negócios ou acesse insights de especialistas para aprimorar sua estratégia de IA generativa.