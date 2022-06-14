O que é SD-WAN?

Uma WAN tradicional é uma rede de roteadores físicos que transmitem dados de e para dispositivos em várias redes locais (LANs), como redes Ethernet ou Wi-Fi. Uma WAN pode usar um dos vários protocolos para transmitir dados, como comutação de rótulo multiprotocol (MPLS). Um MPLS é um protocolo que roteia o tráfego WAN usando o caminho físico mais curto.

Enquanto uma única LAN é relegada a um local físico, como um edifício de escritório, uma WAN pode incluir várias LANs que estão no mesmo escritório, bem como diferentes milhas de edifícios.

No entanto, as WANs estão limitadas ao circuito de telecomunicações de sua região e ao acordo de nível de serviço (SLA) do serviço de transporte do provedor de internet. Por exemplo, uma WAN que transporta informações através de cabo ou banda larga da internet fornecida pelo provedor de internet da região não pode se estender além dessa infraestrutura física. Portanto, a rede WAN pode abranger todas as 20 LANs de ambos os escritórios apenas porque compartilham o mesmo serviço de transporte. Se a organização possuir um terceiro prédio de escritórios que esteja localizado em uma região com um serviço de transporte diferente, será necessário criar uma WAN separada para gerenciar as conexões de LAN lá. Além disso, os escritórios dentro da WAN estão limitados à largura de banda que suas garantias de acesso à Internet. É aqui que um SD-WAN oferece vários benefícios sobre uma WAN tradicional.

Ao desempenhar o papel da camada de software que opera sobre uma série de WANs baseadas em roteadores, um SD-WAN amplia suas capacidades além das limitações físicas que essas WANs enfrentam. Ele permite que todo o tráfego de rede, abrangendo várias regiões, tipos de infraestrutura e provedores de serviços de transporte, seja monitorado, controlado e otimizado a partir de uma única aplicação acessível a qualquer usuário autorizado de qualquer lugar. Por outro lado, sem um SD-WAN acima de uma série de redes WAN, o controle e a configuração de cada WAN individual são restritos ao nível de hardware.