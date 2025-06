O que é arquitetura de nuvem?

Uma nuvem híbrida combina nuvem pública, nuvem privada e infraestrutura no local ("on-prem") para criar uma única infraestrutura de TI, de modo que as empresas possam obter o melhor de todos os ambientes de computação para atender às suas necessidades de negócios. As organizações preferem um modelo de nuvem híbrida por sua agilidade em migrar as aplicações e cargas de trabalho entre ambientes de nuvem com base em metas tecnológicas ou de negócios.

Por exemplo, uma empresa com preocupações em relação a dados confidenciais (como propriedade intelectual, informação de identificação pessoal (PII), registros médicos e outros) pode armazená-los em uma nuvem privada. Para outras cargas de trabalho, como hospedagem na web ou hospedagem de conteúdo, as empresas podem escolher uma configuração de nuvem pública por sua economia de custos e capacidade de aumentar ou diminuir os recursos com base no tráfego do usuário (por exemplo, aumentar a escala durante uma campanha de redes sociais promovendo um novo produto).

De acordo com o Índice de Transformação da IBM: Estado da Nuvem, mais de 77% dos profissionais de negócios e TI adotaram uma abordagem de nuvem híbrida.