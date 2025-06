À medida que as aplicações em nuvem das empresas escalam e a demanda por recursos aumenta, surgem desafios para garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos serviços. O processo de balanceamento de carga do MongoDB distribui grandes conjuntos de dados por várias máquinas virtuais ao mesmo tempo, mantendo desempenho de leitura e gravação aceitáveis. Esse dimensionamento horizontal é chamado de sharding e ajuda as organizações a evitar o custo do dimensionamento vertical de hardware, ao mesmo tempo em que expande a capacidade de implementações baseadas em nuvem.