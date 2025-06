O que é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS)?

Para entender como funciona um sistema de gerenciamento de conteúdo, vamos dar um passo atrás. Um site executado manualmente exigiria que o indivíduo ou a organização codificasse ou escrevesse um arquivo HTML estático do zero e o carregasse no servidor para cada página da web. Isso requer tempo e energia significativos e atualizações periódicas, que consomem recursos preciosos de organizações já ocupadas.

Uma maneira de evitar esse trabalho complexo é usar uma plataforma CMS. O sistema já está criado no back-end e no front-end, enquanto tudo o que o criador vê é uma interface fácil de usar que permite fazer as alterações necessárias de maneira simplificada. O CMS foi criado para aprimorar a experiência do cliente para conteúdo da web visualizado online ou em um aplicativo móvel.

Separadamente, a interface de programação de aplicativos, ou APIs, são uma parte importante de um CMS bem-sucedido. As APIs permitem que o sistema se conecte em vários domínios. APIs para aplicativos, telefones ou sites podem ajudar a ingerir conteúdo do CMS.