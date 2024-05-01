O que é análise de dados prescritiva?

A análise de dados prescritiva é uma subdisciplina dentro da análise de dados, em si uma prática situado dentro das disciplinas de análise de negócios e business intelligence, que são amplamente definidas como a conversão de dados em insights acionáveis.

Existem quatro tipos principais de análise de dados, com a análise prescritiva sendo a mais avançada:

Análise de dados descritiva : “O que aconteceu?”

Análise de dados de diagnóstico : "Por que isso aconteceu?"

Análise de dados preditiva : "O que pode acontecer a seguir?"

Análise de dados prescritiva: "O que devemos fazer a seguir?"

Embora todos os quatro tipos de análise de dados sejam úteis para contar a história dentro dos dados, a análise de dados prescritiva difere dos outros tipos em seu foco em não apenas prever resultados futuros, mas também recomendar ações ou decisões para alcançar os resultados desejados ou evitar indesejáveis. Não é apenas: "O que pode acontecer no futuro?" mas "O que devemos fazer para nos preparar para o futuro?"

As organizações usam análises de dados prescritivas para tarefas tão variadas quanto segmentação de clientes, previsão de rotatividade, detecção de fraudes, avaliação de riscos, forecasting e recomendações personalizadas. Embora a prática seja anterior ao advento do big data, a prevalência de grandes volumes de dados históricos nas organizações acelerou a prática.

Atualmente, as ferramentas de análise de dados prescritiva usam muitas técnicas estatísticas de modelagem preditiva, mas também aproveitam inteligência artificial e algoritmos e modelos de aprendizado de máquina . O software de análise usa modelos de aprendizado de máquina treinados em grandes quantidades de dados, permitindo que os analistas identifiquem riscos e oportunidades com mais precisão, o que orienta e melhora a tomada de decisões dos líderes de negócios.