O que é telemetria?

A telemetria desempenha um papel fundamental em vários setores, incluindo saúde, aeroespacial, automotivo e tecnologia da informação (TI) oferecendo às organizações insights valiosos sobre o desempenho do sistema, o comportamento do usuário, a segurança e a eficiência operacional. Em setores que dependem de ativos físicos, como agricultura, serviços públicos e transporte, as organizações utilizam telemetria para capturar medidas como temperatura, pressão do ar, movimento e luz. Na área da saúde, os sistemas de telemetria podem monitorar a frequência cardíaca, a pressão arterial e os níveis de oxigênio.

Em ambos os casos, instrumentos físicos e sensores coletam dados do mundo real e os enviam para um repositório central. Os dados são frequentemente transmitidos por meio de um protocolo de comunicação especializado, como Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture ou EtherNet/IP para análise posterior.

No entanto, os sensores físicos não são projetados para capturar indicadores de desempenho digital, como taxas de erro, uso de memória, tempos de resposta, tempo de atividade e latência. Em vez disso, as equipes de TI dependem da instrumentação de dispositivos, muitas vezes por meio de agentes baseados em software – sensores digitais programados para monitorar e coletar de forma autônoma dados relevantes do sistema. Esses dados geralmente são estruturados como métricas, eventos, logs e rastreamentos (MELT), com cada um capturando uma visão diferente do comportamento do sistema, fluxos de trabalho operacionais e cronogramas de desempenho.

As linhas entre os sistemas de telemetria física e digital estão começando a se confundir, especialmente com as empresas adotando cada vez mais estratégias de transformação digital, que visam integrar a tecnologia digital a todas as áreas de uma empresa.



Por exemplo, um setor tradicionalmente físico como fabricação pode usar sensores para capturar o consumo de energia, o controle de qualidade e as condições ambientais. Ao mesmo tempo, pode contar com agentes de software para rastreamento avançado de ativos, manutenção preventiva e monitoramento do fluxo de produção. Por esse motivo, este artigo concentra-se principalmente na telemetria de TI e seu papel crescente em ambientes empresariais modernos.

Basicamente, a telemetria de TI envolve cinco etapas principais:

Coleta de métricas, eventos, logs e rastreamentos de fontes remotas díspares com sensores ou agentes de software



Transmissão desses dados para um repositório central ou roteador por meio de Wi-Fi, satellite, rádio ou outro meio de comunicação



Processamento e organização dos dados recebidos para serem facilmente consultados



Manutenção dos dados com uma solução de armazenamento como um Time Series Database, um data warehouse ou um data lake



Análise, interpretação e visualização dos dados para tomar decisões de negócios mais bem informadas, muitas vezes com a ajuda de uma plataforma de observabilidade

Estratégias eficazes de telemetria ajudam as organizações a alcançar full stack observability ou a capacidade de entender o estado interno de um stack de tecnologia de ponta a ponta com base em suas saídas externas.

A telemetria também é um componente importante da Internet das coisas (IoT), um framework que equipa dispositivos com sensores avançados, software e conectividade de rede, permitindo que se comuniquem e troquem dados pelo sistema.