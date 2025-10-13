O que é telemetria?

A telemetria desempenha um papel fundamental em vários setores, incluindo saúde, aeroespacial, automotivo e tecnologia da informação (TI) oferecendo às organizações insights valiosos sobre o desempenho do sistema, o comportamento do usuário, a segurança e a eficiência operacional. Em setores que dependem de ativos físicos, como agricultura, serviços públicos e transporte, as organizações utilizam telemetria para capturar medidas como temperatura, pressão do ar, movimento e luz. Na área da saúde, os sistemas de telemetria podem monitorar a frequência cardíaca, a pressão arterial e os níveis de oxigênio.
Em ambos os casos, instrumentos físicos e sensores coletam dados do mundo real e os enviam para um repositório central. Os dados são frequentemente transmitidos por meio de um protocolo de comunicação especializado, como Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture ou EtherNet/IP para análise posterior.
No entanto, os sensores físicos não são projetados para capturar indicadores de desempenho digital, como taxas de erro, uso de memória, tempos de resposta, tempo de atividade e latência. Em vez disso, as equipes de TI dependem da instrumentação de dispositivos, muitas vezes por meio de agentes baseados em software – sensores digitais programados para monitorar e coletar de forma autônoma dados relevantes do sistema. Esses dados geralmente são estruturados como métricas, eventos, logs e rastreamentos (MELT), com cada um capturando uma visão diferente do comportamento do sistema, fluxos de trabalho operacionais e cronogramas de desempenho.
As linhas entre os sistemas de telemetria física e digital estão começando a se confundir, especialmente com as empresas adotando cada vez mais estratégias de transformação digital, que visam integrar a tecnologia digital a todas as áreas de uma empresa.
Por exemplo, um setor tradicionalmente físico como fabricação pode usar sensores para capturar o consumo de energia, o controle de qualidade e as condições ambientais. Ao mesmo tempo, pode contar com agentes de software para rastreamento avançado de ativos, manutenção preventiva e monitoramento do fluxo de produção. Por esse motivo, este artigo concentra-se principalmente na telemetria de TI e seu papel crescente em ambientes empresariais modernos.
Basicamente, a telemetria de TI envolve cinco etapas principais:
Estratégias eficazes de telemetria ajudam as organizações a alcançar full stack observability ou a capacidade de entender o estado interno de um stack de tecnologia de ponta a ponta com base em suas saídas externas.
A telemetria também é um componente importante da Internet das coisas (IoT), um framework que equipa dispositivos com sensores avançados, software e conectividade de rede, permitindo que se comuniquem e troquem dados pelo sistema.
Os sistemas de telemetria variam de acordo com o setor e a complexidade do sistema. As plataformas tradicionais usam dispositivos de gravação, historicamente chamados de telêmetros, para coletar dados em um equipamento ou próximo a ele. Essas informações são processadas, modificadas e, às vezes, convertidas de analógicas para digitais, em um processo chamado condicionamento de sinal.
Em seguida, um multiplexador combina múltiplos fluxos de dados em um sinal composto, o que ajuda os dados a viajar de forma mais eficiente. Esse sinal combinado é então transmitido para uma estação de recepção remota por meio de rádio, satellite ou outra forma de comunicação. Finalmente, um demultiplexador analisa os sinais e os divide em filamentos díspares para prepará-los para análise.
A telemetria funciona de maneira diferente em ambientes de TI modernos. Em vez de depender de sensores físicos, os sistemas focados em TI usam agentes de software — programas leves executados com serviços e aplicações para capturar métrica relevantes. Em ambientes do Kubernetes, esses agentes frequentemente operam em um contêiner separado dentro do mesmo cluster que os serviços que monitoram. Outras configurações podem usar kits de desenvolvimento de software (SDKs) para incorporar agentes dentro das próprias aplicações — ou usar APIs personalizadas para facilitar as transferências de dados.
Após a coleta, os dados são transportados por um pipeline de telemetria que pode padronizar os dados, filtrar ruídos, adicionar metadados (como tags de ambiente e geolocalização) e mascarar informações confidenciais para manter a conformidade. Esses dados refinados são padronizados com um formato como JSON ou OpenTelemetry Protocol (OTLP).
Em seguida são roteados de forma inteligente para um ou mais backends (componentes do lado do servidor de um sistema de software: servidores, bancos de dados e lógica de aplicações, por exemplo) por meio de gRPC, HTTP ou outro protocolo de transporte. O backend é responsável por armazenar esses dados, analisá-los, interpretá-los e apresentá-los na forma de dashboards, alertas, recomendações e outras formas.
Um único sistema de telemetria pode ser usado para gerenciar todo o fluxo de trabalho, da coleta à análise. Algumas vezes, no entanto, especialmente em ambientes multinuvem e híbridos modernos, as organizações podem usar vários sistemas de telemetria especializados para gerenciar diversas partes do pipeline de observabilidade.
Na TI, os tipos mais comuns de telemetria são métricas, eventos, logs e rastreamentos, geralmente chamados coletivamente como dados “MELT”. As organizações podem usar plataformas de observabilidade para combinar e analisar essas métricas, formando uma imagem completa da segurança da plataforma, do comportamento do usuário, da eficiência do sistema e muito mais.
Métricas são medidas numéricas indicativas da integridade ou do desempenho do sistema. Alguns exemplos são taxas de solicitação, taxa de transferência da rede, tempos de resposta das aplicações, taxas de conversão de usuários e uso da CPU.
Eventos são ocorrências distintas que ocorrem dentro do sistema. Frequentemente são carimbos de data/hora que mostram quando um evento começou e quando terminou. Os exemplos são notificações de alerta, tentativas de login de usuários, interrupções de serviço, falhas de pagamento e alterações de configuração.
Os logs proporcionam um registro contínuo e cronológico do comportamento do sistema, ao contrário dos eventos, que sinalizam apenas incidentes específicos. Alguns exemplos são reinicializações, consultas de bancos de dados, históricos de acesso a arquivos e etapas de execução de código. Os logs são frequentemente utilizados para solucionar problemas e depurar erros, ajudando as equipes de TI a identificar o momento preciso em que uma falha ocorreu.
Os rastreamentos refletem o fluxo de ponta a ponta de uma solicitação ou transação específica do usuário por meio de um ambiente distribuído ou de microsserviço, com registros de data/hora para cada etapa. Alguns exemplos são chamadas de API e HTTP, consultas de bancos de dados e checkouts de comércio eletrônico. Os rastreamentos podem identificar gargalos e apresentar insights sobre a experiência geral do usuário.
Embora o MELT mostre a variedade de dados de telemetria disponíveis para empresas, há outros tipos de dados que estão fora desse framework, mas que ainda desempenham um papel crítico na observabilidade. Os limites entre os tipos de telemetria nem sempre são claros e pode haver cruzamentos. Por exemplo, a latência pode ser considerada tanto uma métrica quanto um ponto de dados de telemetria de rede. Outros tipos de dados de telemetria são:
Telemetria é o processo de coleta e transmissão de vários tipos de dados de sistemas e componentes distribuídos. É a base dos recursos de visibilidade de uma organização, oferecendo insights sobre o desempenho e o comportamento cada componente. As empresas dependem, em última análise, da telemetria para alimentar seus sistemas de monitoramento e observabilidade.
Monitoramento refere-se a como as organizações fazem uso dos dados de telemetria reunidos. Por exemplo, um sistema de monitoramento de telemetria pode usar dashboards para ajudar as equipes de DevOps a visualizar o desempenho do sistema. Enquanto isso, as automações de alerta podem enviar notificações sempre que ocorrer um evento importante, como uma interrupção de rede ou uma violação de dados.
A observabilidade envolve a interpretação de dados operacionais e a compreensão de como diversos fluxos de dados se correlacionam com a integridade e o desempenho do sistema. A observabilidade não somente analisa os dados atuais, como também identifica tendências maiores, usando-as para informar e otimizar a tomada de decisão empresarial e o uso de recursos. As plataformas modernas de observabilidade geralmente incluem funções de telemetria e monitoramento incorporadas. A observabilidade também desempenha um papel fundamental na compatibilidade com tecnologias emergentes, incluindo plataformas de IA agêntica e IA generativa.
Um framework de código aberto chamado OpenTelemetry (OTel) está entre as plataformas de telemetria mais populares, valorizado por sua flexibilidade (seu design modular promove a personalização), acessibilidade (seus componentes principais estão disponíveis sem custo) e compatibilidade (é compatível com vários fornecedores e linguagens de programação). O OTel não lida com armazenamento nem visualização de telemetria. Em vez disso, oferece um conjunto padronizado de SDKs, APIs e outras ferramentas voltadas para a coleta e transmissão de dados.
Quase a metade das organizações de TI usam o OTel, enquanto outras 25% planejam implementar o framework no futuro, de acordo com um relatório de 2025 da empresa de IA Elastic. Organizações com sistemas de observabilidade maduros são mais propensas a usar o OTel do que empresas com fluxos de trabalho de observabilidade menos desenvolvidos. IBM Instana, Datadog, Grafana, New Relic, Dynatrace e Splunk contam com compatibilidade robusta com o OTel.
Um framework de código aberto alternativo chamado Prometheus compartilha algumas semelhanças com o OTel. A Cloud Native Computing Foundation (CNCF), ela própria uma subsidiária da Linux Foundation, uma instituição sem fins lucrativos, hospeda ambas as soluções. Ao contrário do OTel, o Prometheus tem alguns recursos de armazenamento de dados e visualização de dados. Mas seu escopo é um pouco mais restrito: enquanto o OTel pode coletar diferentes tipos de dados de telemetria, o Prometheus trabalha exclusivamente com métricas.
A normalização da telemetria é o processo de conversão de métricas em um formato padronizado, para que as ferramentas de análise de dados possam armazená-las, lê-las e interpretá-las. Há duas abordagens principais:
Nessa abordagem de processamento de dados, todos os dados devem corresponder a um formato predefinido para poderem ser armazenados e recuperados. Embora o schema-on-write seja altamente confiável, pode ser difícil implementá-lo em arquiteturas de TI modernas, que envolvem vários sistemas, cada um com formatos e processos de arquivamento distintos.
O schema-on-write é comumente utilizado em repositórios de dados centralizados chamados data warehouse. Essas soluções de armazenamento podem manter vastas quantidades de dados de telemetria, mas somente se esses dados forem estruturados e organizados em um formato predefinido. Os data warehouses podem ser caros para escalar e manter, mas são ideais para business intelligence, análise de dados e outros fluxos de trabalho onde a consistência e a confiabilidade são as principais prioridades.
Essa abordagem coleta dados em seu formato original e os converte somente quando um usuário os recupera. Embora operacionalmente mais complexo, o schema-on-read pode lidar com dados em vários formatos, tornando-o mais flexível do que o schema-on-write.
O schema-on-read é comum em data lakes, que são como data warehouses, mas podem armazenar e gerenciar dados semiestruturados e dados não estruturados brutos juntamente com dados estruturados. Os data lakes são valorizados por sua economia e agilidade, tornando-os especialmente ideais para ferramentas de análise de dados impulsionadas por aprendizado de máquina. Porém, sem uma governança sólida, eles podem ser difíceis de gerenciar, levando a dados não verificados ou inconsistentes.
Uma alternativa emergente chamada data lakehouse visa combinar os melhores elementos de data lakes e data warehouses. O framework é compatível com o schema-on-read para dados não estruturados e, ao mesmo tempo, habilita o schema-on-write para dados estruturados. Essa abordagem híbrida ajuda as organizações a manter a consistência e a precisão se beneficiando da flexibilidade e agilidade dos data lakes.
Os dados de telemetria podem ser difíceis de reunir, manter e armazenar, especialmente em ambientes híbridos e multinuvem modernos. Alguns desafios comuns são:
Dispositivos e serviços podem usar diversos formatos, protocolos e modelos para registrar dados de telemetria, limitando sua capacidade de comunicação com o repositório central. Por exemplo, um dispositivo médico remoto pode usar um protocolo proprietário para medir os sinais vitais de um paciente, enquanto o sistema eletrônico de saúde com o qual ele se comunica utiliza um protocolo padrão. Essa incompatibilidade pode exigir que uma equipe de DevOps crie middleware personalizado para facilitar a conexão.
As incompatibilidades também podem dificultar para as organizações a manutenção da visibilidade sobre cada camada da arquitetura, levando a silos de dados, obstáculos à inovação e lacunas na experiência do cliente. As empresas podem lidar com esse desafio estabelecendo formatos de dados consistentes, implementando proteções rigorosas, realizando auditorias de rotina e impondo a sincronização e o controle de versão entre os componentes.
Dados redundantes e desordenados podem levar a custos de armazenamento descontrolados ou a análises falhas devido ao excesso de ruído. Uma governança sólida pode ajudar a mitigar esses riscos.
Por exemplo, equipes de DevOps podem implementar políticas de retenção de dados, onde os dados são excluídos automaticamente após um determinado período de tempo. A amostragem (preservação de uma amostra representativa de um conjunto de dados maior), a agregação (cálculo da média de um determinado conjunto de dados) e o armazenamento em camadas (migração de dados mais antigos para soluções de armazenamento mais lentas e acessíveis) também podem reduzir a pressão sobre o armazenamento e os preços.
As empresas (especialmente as de saúde, serviços jurídicos e recursos humanos, onde informações de identificação pessoal são frequentemente armazenadas e trocadas) estão sujeitas a regulamentações rígidas que envolvem retenção, privacidade e soberania de dados. A conformidade pode ser um desafio devido ao grande volume e à escala de dados de telemetria que as equipes modernas de DevOps são solicitadas a coletar e analisar.
Para lidar com esse desafio, as organizações podem implementar práticas fortes de criptografia e controles de tokens que protejam dados confidenciais contra violações de segurança e exposições acidentais. As auditorias podem ajudar as organizações a avaliar pipelines de telemetria e identificar vulnerabilidades precocemente. De forma semelhante, sistemas de filtragem podem identificar e remover dados fora de conformidade conformes antes que cheguem aos usuários. Por fim, as empresas podem manter a conformidade por meio de frameworks de governança sólidos que efetivamente imponham políticas de retenção e residência de dados.
O volume de dados gerados pelos sistemas de telemetria pode sobrecarregar as empresas, turvando tendências significativas e obscurecendo insights sobre a segurança e a eficiência do sistema. Enquanto isso, a fadiga de alertas causada por alertas excessivos pode desviar as equipes de DevOps da conclusão de tarefas de alta prioridade e sobrecarregar desnecessariamente recursos computacionais. As organizações podem reagir automatizando respostas a alertas, filtrando dados redundantes na edge, estabelecendo convenções sólidas de rotulagem e nomeação e impondo cotas e limites de recursos.
A telemetria possibilita que as organizações transformem dados em insights práticos que podem ser usados para melhorar o desempenho, a eficiência dos fluxos de trabalho, o orçamento, a experiência do cliente e outros.
Os dados de telemetria ajudam as equipes de DevOps a identificar quais componentes e sistemas estão funcionando bem e quais precisam ser atualizados, reconfigurados ou substituídos. Também apoia a manutenção preditiva quando as equipes analisam tendências históricas e dados de desempenho em tempo real para manter o equipamento de forma proativa, evitando falhas críticas. Os sistemas de telemetria também classificam, organizam e removem dados desatualizados ou irrelevantes de forma eficiente, reduzindo o desperdício operacional.
Ao contrário da análise manual de dados, os dados de telemetria são normalmente coletados automaticamente e em tempo real. Esse processo ajuda a garantir que as empresas lidem com os problemas com rapidez antes que resultem em downtime ou falhas dispendiosas. Os sistemas de telemetria também podem permitir que as empresas acompanhem como as atualizações e inovações afetariam o sistema antes de implementá-las em escala.
Os sistemas de telemetria proporcionam visibilidade em tempo real do comportamento de usuários, aplicações e sistemas. O monitoramento constante ajuda a estabelecer uma linha de base de desempenho, facilitando a detecção de anomalias como tráfego de rede incomum, tentativas repetidas de login, instalações inesperadas e outras atividades suspeitas. A telemetria também pode expor a TI invisível (componentes não autorizados agindo fora da governança centralizada), ajudando a eliminar possíveis pontos de entrada para invasores.
Políticas de criptografia robustas podem proteger dados em todo o pipeline de telemetria, enquanto a imposição de retenção ajuda a garantir que os dados privados sejam mantidos somente quando necessário. Os controles de acesso baseados em função possibilitam que os stakeholders acessem dados privados e as trilhas e registros de auditoria oferecem um histórico detalhado das ações recentes do sistema, possibilitando investigações de segurança mais precisas e eficientes.
A telemetria oferece às equipes uma visão mais profunda do uso do sistema com o passar do tempo, permitindo que ampliem dinamicamente os recursos para acomodar as mudanças das demandas das cargas de trabalho. As equipes podem usar esses insights para otimizar a utilização de recursos e controlar os custos e, ao mesmo tempo, manter um ambiente estável e seguro para os clientes.
As plataformas de telemetria ajudam as equipes a sintetizar dados de toda a organização para tomar decisões de negócios mais bem informadas e baseadas em dados. As plataformas de observabilidade dependem de dados de telemetria para analisar a integridade do sistema, as jornadas dos clientes, o engajamento dos usuários e outros indicadores-chave de desempenho. Fundamentalmente, a telemetria coleta e integra dados de aplicações e sistemas distribuídos, dando às empresas uma visão holística de como as decisões de negócios afetam todo o ambiente, não somente componentes individuais.
