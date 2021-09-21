O que é utilização de recursos?

A utilização de recursos é um KPI que mede o desempenho e o esforço em um determinado período de tempo disponível (ou capacidade). A utilização ideal dos recursos permite que os gerentes de projeto prevejam a disponibilidade dos recursos em várias categories. Esse insight permite que as equipes planejem estrategicamente os cronogramas de sua força de trabalho e façam esforços corretivos em tempo real para garantir a integridade ideal de novos projetos.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Monitorar a utilização de uma equipe e rastrear a produtividade do desempenho individual oferece aos gerentes de projeto um dos principais KPIs para um planejamento eficaz de recursos. Esses cálculos ajudam a determinar se um recurso de tempo integral ou parcial está sobreutilizado ou subutilizado.
O uso excessivo (por exemplo, trabalhar mais do que as horas disponíveis) pode levar ao esgotamento dos funcionários. A subutilização (por exemplo, trabalhar menos do que as horas disponíveis) pode levar a atrasos não planejados.
Uma fórmula típica de utilização de recursos é calculada dividindo o tempo real ou alocado pela capacidade do recurso. Os gerentes de projeto podem ajustar essa fórmula para obter uma taxa de utilização que mede em horas, dias ou porcentagem.
Uma taxa de utilização permite que os gerentes de projeto acompanhem o desempenho dos recursos e criem um plano de projeto de utilização dos recursos. Os resource managers podem, então, calcular as tarefas faturáveis em novos projetos e se envolver no planejamento estratégico de capacidade.
Os benefícios de medir o desempenho dos recursos e obter visibilidade em tempo real da utilização podem ser colhidos em toda a empresa para obter uma vantagem competitiva. Um plano de utilização de recursos bem-sucedido pode fazer o seguinte:
Monitorar a programação de recursos e calcular as taxas de utilização sem a ferramenta certa de gerenciamento de recursos pode consumir um tempo valioso. Isso é especialmente verdadeiro ao tentar otimizar ambientes e obter métricas para vários recursos manualmente.
A utilização tradicional de recursos evoluiu conforme aumentou a complexidade dos ambientes da infraestrutura de TI. A aceleração rumo à automação orientada por inteligência artificialem setores como serviços financeiros, seguros e saúde, aliada à crescente complexidade dos ambientes de nuvem híbrida, cria aplicações complexas e distribuídas que agora estão além da escala humana para serem gerenciadas tradicionalmente.
As equipes de operações de TI não podem se dar ao luxo de gastar seu valioso tempo correndo atrás de problemas devido à tomada de decisão isolada e à alocação excessiva de recursos de aplicações. Organizações de TI, entre outras que estão passando por transformações digitais, podem se beneficiar de uma ferramenta de software de gerenciamento de recursos de aplicações inteligente que fornece relatórios de utilização em tempo real e métricas de gerenciamento de projetos em uma escala além do que os seres humanos sozinhos podem alcançar.
O Turbonomic Application Resource Management oferece uma solução de software impulsionada por IA que economiza tempo e aumenta a produtividade, permitindo que as equipes aproveitem seus dados de aplicações e gerem ações de recursos automatizadas inteligentes em um ambiente de nuvem híbrida full stack.
Um principal benefício na transformação do ITOps em AIOps, o gerenciamento de recursos de aplicações, melhora o desempenho e monitora, gerencia e determina o uso bem-sucedido dos recursos de aplicações.
CIOs e equipes de DevOps podem alcançar o uso bem-sucedido dos recursos por meio de uma solução de gerenciamento de recursos de aplicações que monitora e otimiza aplicações, gerencia infraestrutura complexa, gera análises em tempo real e fornece o insight confiável de aplicações necessário para tomar ações automatizadas inteligentes.
Garanta o desempenho das aplicações com AIOps. Conheça a fundo os tópicos de tomada de decisão mais rápida, gerenciamento de recursos mais inteligente e AIOps preditivo.
Saiba como a Turbonomic analisa continuamente as necessidades de recursos de aplicações para entregar tempos de resposta desejados, melhorar a experiência do cliente e eliminar o desperdício na nuvem.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Saiba como a United Foods aumentou a eficiência e a produtividade de seus negócios otimizando os principais fluxos de trabalho com o IBM® Cloud Pak for Business Automation.
Aumente a resiliência da sua empresa com soluções impulsionadas por IA para cadeia de suprimentos e gerenciamento inteligente de ativos.
IBM Blueworks Live é o SaaS para modelagem de processos de negócios.
Conheça as soluções de automação de processos de negócios que oferecem automações inteligentes rapidamente com ferramentas de pouco código.
Transforme suas operações de negócios com as soluções líderes do setor da IBM. Aumente a produtividade, a agilidade e a inovação por meio de fluxos de trabalho inteligentes e tecnologias de automação.