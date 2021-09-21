O que é utilização de recursos?

Monitorar a utilização de uma equipe e rastrear a produtividade do desempenho individual oferece aos gerentes de projeto um dos principais KPIs para um planejamento eficaz de recursos. Esses cálculos ajudam a determinar se um recurso de tempo integral ou parcial está sobreutilizado ou subutilizado.

O uso excessivo (por exemplo, trabalhar mais do que as horas disponíveis) pode levar ao esgotamento dos funcionários. A subutilização (por exemplo, trabalhar menos do que as horas disponíveis) pode levar a atrasos não planejados.

Uma fórmula típica de utilização de recursos é calculada dividindo o tempo real ou alocado pela capacidade do recurso. Os gerentes de projeto podem ajustar essa fórmula para obter uma taxa de utilização que mede em horas, dias ou porcentagem.

Uma taxa de utilização permite que os gerentes de projeto acompanhem o desempenho dos recursos e criem um plano de projeto de utilização dos recursos. Os resource managers podem, então, calcular as tarefas faturáveis em novos projetos e se envolver no planejamento estratégico de capacidade.