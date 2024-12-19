RPC, ou chamada de procedimento remoto, é um modelo de comunicação para interação cliente/servidor que permite que as chamadas remotas apareçam e funcionem como chamadas locais. É uma técnica mais antiga, que remonta conceitualmente à década de 1970, com aplicações iniciais vistas em projetos de computação pioneiros, como a ARPANET e o Xerox PARC.

Em um RPC, o cliente interage com uma representação do servidor, que parece local, mas na verdade é um intermediário. Esse intermediário é comumente chamado de stub, que manipula os dados de empacotamento e desempacotar (ou seja, convertendo os dados em um formato adequado para transmissão e convertendo os resultados recebidos do servidor de volta ao formato original). Por ser um estilo de arquitetura para comunicação cliente/servidor, é comumente utilizado no projeto de APIs.

Há muitas implementações diferentes de frameworks RPC, incluindo XML-RPC e JSON-RPC. Essas implementações usam HTTP como protocolo de transporte, diferindo principalmente no tipo de formato. Datando das décadas de 1990 e 2000, essas implementações demonstraram os pontos fortes do RPC: simplificaram o desenvolvimento, abstraem as complexidades da comunicação em rede, são leves, relativamente simples de usar e podem ser lidos por humanos.

No entanto, muitos ambientes modernos (particularmente aqueles que usam arquiteturas de microsserviços, ambientes poliglotas e sistemas com altas cargas de dados) exigem um framework mais rápido e de alto desempenho para conectar aplicações distribuídas. Idealmente, esse framework facilita a transferência de dados mais eficiente e em tempo real entre serviços executados em diferentes ambientes e data centers.

O gRPC foi desenvolvido para atender a essa necessidade, oferecendo baixa latência e alta taxa de transferência por meio de serialização de dados e seu uso do protocolo HTTP/2, recursos de streaming bidirecional, geração de código e muito mais.

O gRPC foi lançado inicialmente em 2015, o mesmo ano do lançamento do HTTP/2. Ele lida com as limitações com implementações de RPC mais antigas, principalmente por meio do uso de buffers de protocolo, ou Protobuf, sua linguagem de definição de interface (IDL). O Protobuf serializa e codifica dados estruturados em binário. Isso torna os dados mais compactos, permitindo uma transmissão mais rápida e maior desempenho.

O Protobuf também permite alterações nos campos de dados sem interromper o código. Isso ajuda a reduzir erros e permite o compartilhamento e o processamento de dados em tempo real. Essas funcionalidades tornam as APIs criadas com o gRPC uma forte opção para ambientes modernos e distribuídos, arquiteturas de microsserviços, aplicações de streaming e para conectar sistemas e dispositivos da Internet das coisas.

Faria sentido se gRPC significasse "Chamada de procedimento remoto do Google". Mas a equipe gRPC do grpc.io afirma de forma descarada que significa "Chamada de Procedimento Remoto gRPC". Seu GitHub observa que o "g" significa algo diferente em cada versão (variando de "gregário" a "ganso" e "Guadalupe River Park Conservancy"). Em qualquer caso, o Google desenvolveu o gRPC e o lançou como um projeto de código aberto em 2015.

