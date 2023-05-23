O que é transporte inteligente?

Todos os dias, as pessoas encontram vários obstáculos enquanto viajam para os destinos pretendidos. Parado no trânsito, esperando o ônibus chegar 15 minutos depois do previsto, dirigindo por 30 minutos para encontrar uma vaga para estacionamento, o mundo moderno está cheio de inconvenientes devido às ineficiências subjacentes em nossos sistemas de transporte.
No entanto, carros paralisados e pessoas apressadas esperando pelo transporte público não são apenas um incômodo individual. Uma infraestrutura de transporte que não é ideal afeta a economia, acelera o impacto ambiental e reduz a qualidade de vida geral. Tornar o transporte mais rápido e para mais pessoas mantém os planejadores de cidades acordados à noite.
A boa notícia é que novas tecnologias e abordagens para sistemas de gerenciamento de transporte nos permitem começar a lidar com esses inconvenientes e fazer outras melhorias posteriores. A solução é o transporte inteligente.
O surgimento de tecnologias interconectadas, como a Internet das coisas (IOT), veículos elétricos, geolocalização e tecnologia móvel, tornou possível orquestrar como pessoas e mercadorias fluem de um lugar para outro, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas.
Várias cidades globais, incluindo Londres, Paris, Amsterdã e Rio de Janeiro, investiram em transporte inteligente como um componente chave de suas iniciativas de cidade inteligente. Agora, existem universidades que estudam casos de uso de transporte inteligente (por exemplo, New York University, NJIT e muitas outras). Ao que parece, o mundo inteiro está concentrado em resolver os problemas de transporte e aumentar a mobilidade porque isso produz muitos benefícios para os cidadãos e para a economia.
Muitas cidades afirmam ser a primeira "cidade inteligente" do mundo. Embora se possa debater o que exatamente transforma uma simples cidade em uma cidade inteligente, não há como negar que a ascensão da Internet e da tecnologia móvel gerou um interesse generalizado na construção da última geração de cidades inteligentes.
Toda vez que uma cidade melhora suas estruturas existentes para incorporar mais tecnologias baseadas em dados ou conectadas, ela se torna mais inteligente. Exemplos de melhorias em cidades inteligentes além do transporte inteligente incluem sensores para monitorar a qualidade do ar e flutuações de temperatura, tecnologia IoT em prédios públicos para conservar energia e gestão de coleta de resíduos baseada em dados. Mas a joia da coroa de qualquer cidade inteligente é como o transporte inteligente pode revolucionar a forma como as cidades operam e como as pessoas migrar dentro delas.
Também conhecido como mobilidade inteligente, o aumento da coleta de dados onipresente e da automação levou os governos locais a adotarem o transporte inteligente. Isso é possível pelo fato de que praticamente todos os cidadãos e passageiros têm um smartphone que pode transmitir e receber mensagens e dados.
Além disso, nunca foi tão fácil e barato criar redes Wi-Fi públicas, criando muitas novas oportunidades para os governos poderem implementar iniciativas de transporte inteligente.
O transporte inteligente geralmente inclui parcerias público-privadas que podem afetar positivamente várias questões com o transporte, como poluição decorrente de emissões de carros, congestionamento e a importância do transporte público para necessitados e idosos.
Várias soluções de transporte inteligente existem há algum tempo, por exemplo, um departamento de transporte da cidade que fornece dados de chegada de ônibus e trens em tempo real, cobrança eletrônica de pedágio, compartilhamento de bicicletas, cobranças de carros que entram na cidade e cartões inteligentes de transporte público. No entanto, várias tecnologias díspares não fazem um sistema de transporte inteligente. Isso requer uma estratégia abrangente e várias tecnologias inteligentes trabalhando em conjunto.
O transporte inteligente ajuda a alocar melhor os recursos para que as cidades possam fazer mais com menos e evitar consumo de energia desnecessário e custos de recursos.
Cidades e estados que priorizam o transporte inteligente oferecem uma experiência de vida mais inclusiva e equitativa para todos os seus cidadãos.
Veja a seguir alguns exemplos de transporte inteligente e como eles podem trazer benefício a uma cidade:
Todos os motoristas já tiveram a experiência de procurar estacionamento por 30 minutos ou mais, convencidos de que todas as vagas abertas são preenchidas pouco antes de chegarem a elas. É um problema irritante, que tem uma solução óbvia: adicionar sensores às vagas de estacionamento. Dessa forma, os motoristas podem encontrar uma vaga aberta com antecedência e usar seus smartphones e/ou consoles de dashboard para ir diretamente para o local, em vez de vagar sem rumo.
Muitos departamentos de transporte locais e nacionais agora estão transmitindo atualizações de cronograma de transporte de massa e interrupções de manutenção em tempo real por meio de sistemas de controle centralizados. Cidadãos e passageiros podem acessar essas informações em seus smartphones, tablets e computadores por meio de aplicações, mídias sociais ou navegadores, mas isso deve ser apenas uma questão de regras.
A próxima geração de sistemas de transporte inteligente será capaz de se comunicar quando peças de trens ou ônibus puderem falhar, permitindo que os operadores tirem veículos da frota de serviço para realizar correções neles antes que quebrem com passageiros a bordo. O investimento em redes de transporte também inclui a construção de trilhos de alta velocidade que podem transportar mais pessoas de um destino para outro, melhorando o tráfego e o impacto ambiental dos indivíduos que dirigem carros.
O congestionamento de tráfego resulta de muitos problemas separados, como acidentes de veículo, redes de tráfego rígidas, mau tempo, crescimento populacional e infraestrutura abaixo do padrão. Embora cada um tenha uma correção (de diferentes níveis de complexidade), o transporte inteligente pode lidar com todas elas:
Quantos candidatos a emprego perderam o emprego dos seus sonhos por causa de trens atrasados ou paralisados? Com que rapidez os horários impressos no ponto de ônibus se tornam irrelevantes todos os dias? Em todas as cidades, de milhares a milhões de pessoas dependem diariamente do transporte público; eles são a ajuda de idosos, trabalhadores da linha de frente e pessoas com deficiência. Faz uma diferença enorme quando as cidades conseguem conectar esses veículos críticos a uma rede inteligente para garantir que os cidadãos tenham informações em tempo real sobre quando os serviços de ônibus e outras formas de transporte público os buscarão e os levarão aonde precisam ir.
Os líderes que desejam tornar suas cidades hospitaleiras e atrair motoristas de carros elétricos devem instalar estações de carregamento elétrico em áreas de alto tráfego, onde os motoristas podem parar um pouco e caminhar ou pegar comida enquanto o carro carrega. Isso não apenas presta um serviço ao motorista, mas também ajuda as empresas da área a capturar novos negócios. O importante a lembrar sobre o transporte inteligente é que você também está construindo para o futuro. Embora os veículos autônomos ainda não estejam prontos para implementação em massa, muitos esperam que eles se tornem realidade no futuro. Portanto, qualquer plano significativo de transporte inteligente tem planos para o futuro, à medida que as tecnologias expandem a forma como podemos migrar sem intervenção humana.
Praticamente todas as grandes cidades incorporaram algumas tecnologias de transporte inteligente em sua oferta geral para cidadãos e passageiros, mas agora é o momento de estabelecer uma estratégia holística de transporte inteligente que ajude as pessoas a chegar ao seu destino com mais rapidez, segurança e menos impacto ambiental. À medida que o movimento do trabalho híbrido permite que mais funcionários trabalhem em uma cidade de sua escolha, os governos locais que oferecem uma cidade verdadeiramente inteligente com um sistema de transporte inteligente abrangente serão capazes de atrair mais residentes às custas das cidades que não se adaptarem.
