O que é transporte inteligente?

Veja a seguir alguns exemplos de transporte inteligente e como eles podem trazer benefício a uma cidade:

Estacionamento

Todos os motoristas já tiveram a experiência de procurar estacionamento por 30 minutos ou mais, convencidos de que todas as vagas abertas são preenchidas pouco antes de chegarem a elas. É um problema irritante, que tem uma solução óbvia: adicionar sensores às vagas de estacionamento. Dessa forma, os motoristas podem encontrar uma vaga aberta com antecedência e usar seus smartphones e/ou consoles de dashboard para ir diretamente para o local, em vez de vagar sem rumo.

Redes de transporte inteligentes

Muitos departamentos de transporte locais e nacionais agora estão transmitindo atualizações de cronograma de transporte de massa e interrupções de manutenção em tempo real por meio de sistemas de controle centralizados. Cidadãos e passageiros podem acessar essas informações em seus smartphones, tablets e computadores por meio de aplicações, mídias sociais ou navegadores, mas isso deve ser apenas uma questão de regras.

A próxima geração de sistemas de transporte inteligente será capaz de se comunicar quando peças de trens ou ônibus puderem falhar, permitindo que os operadores tirem veículos da frota de serviço para realizar correções neles antes que quebrem com passageiros a bordo. O investimento em redes de transporte também inclui a construção de trilhos de alta velocidade que podem transportar mais pessoas de um destino para outro, melhorando o tráfego e o impacto ambiental dos indivíduos que dirigem carros.

Melhor gerenciamento de tráfego

O congestionamento de tráfego resulta de muitos problemas separados, como acidentes de veículo, redes de tráfego rígidas, mau tempo, crescimento populacional e infraestrutura abaixo do padrão. Embora cada um tenha uma correção (de diferentes níveis de complexidade), o transporte inteligente pode lidar com todas elas:

Acidentes com veículos: veículos conectados com sensores podem evitar acidentes, muitas vezes antes mesmo de o motorista saber que algo ruim está para acontecer.

veículos conectados com sensores podem evitar acidentes, muitas vezes antes mesmo de o motorista saber que algo ruim está para acontecer. Controle de tráfego: historicamente, os semáforos mudavam com base em janelas de tempo pré-determinadas, independentemente de quaisquer impactos imprevistos. Embora as janelas de tempo para que os sinais de trânsito mudem possam ser diferentes durante diferentes horários do dia (por exemplo, para levar em conta a hora do rush em uma rua movimentada), elas raramente mudam com base no fluxo específico de tráfego. Nas raras grandes áreas metropolitanas onde os horários dos semáforos podem mudar com base nesses dados, isso geralmente é feito manualmente por intervenção humana. O futuro do gerenciamento de tráfego envolve semáforos inteligentes conectados a dados de fluxo de tráfego em tempo real que incorporam aprendizado de máquina e inteligência artificial, capazes de mudar os semáforos nos cruzamentos com base em milhares de variáveis.

Informações em tempo real sobre condições rodoviárias e acidentes: assim como o tráfego, as condições rodoviárias podem criar gargalos nos padrões de viagem. Embora as aplicações de mapas acessíveis em smartphones forneçam cada vez mais atualizações em tempo real sobre as condições de tráfego, elas geralmente são fornecidas por relatórios dos cidadãos. As parcerias público-privadas podem impulsionar essas informações investindo em tecnologia de veículo para veículo (V2V) e veículo para infraestrutura (V2I), de modo que cada carro forneça informações automaticamente, identificando problemas antes que eles criem engarrafamentos.

Transporte público inteligente

Quantos candidatos a emprego perderam o emprego dos seus sonhos por causa de trens atrasados ou paralisados? Com que rapidez os horários impressos no ponto de ônibus se tornam irrelevantes todos os dias? Em todas as cidades, de milhares a milhões de pessoas dependem diariamente do transporte público; eles são a ajuda de idosos, trabalhadores da linha de frente e pessoas com deficiência. Faz uma diferença enorme quando as cidades conseguem conectar esses veículos críticos a uma rede inteligente para garantir que os cidadãos tenham informações em tempo real sobre quando os serviços de ônibus e outras formas de transporte público os buscarão e os levarão aonde precisam ir.

Suporte para veículos elétricos

Os líderes que desejam tornar suas cidades hospitaleiras e atrair motoristas de carros elétricos devem instalar estações de carregamento elétrico em áreas de alto tráfego, onde os motoristas podem parar um pouco e caminhar ou pegar comida enquanto o carro carrega. Isso não apenas presta um serviço ao motorista, mas também ajuda as empresas da área a capturar novos negócios. O importante a lembrar sobre o transporte inteligente é que você também está construindo para o futuro. Embora os veículos autônomos ainda não estejam prontos para implementação em massa, muitos esperam que eles se tornem realidade no futuro. Portanto, qualquer plano significativo de transporte inteligente tem planos para o futuro, à medida que as tecnologias expandem a forma como podemos migrar sem intervenção humana.