O que é agricultura inteligente?

As primeiras práticas agrícolas eram baseadas no trabalho humano, na força animal e em ferramentas simples. Entre os avanços mais marcantes da tecnologia agrícola estão a invenção da semeadora em 1701, que tornou o plantio mais eficiente, as máquinas a vapor usadas na debulha de grãos no século XIX e os tratores a gasolina no início do século XX.

A introdução de máquinas agrícolas reduziu muito a necessidade de trabalho físico na agricultura, enquanto a coleta e análise de dados permitiram que os agricultores melhorassem a produção de culturas e gado. Este método, chamado de agricultura de precisão ou agricultura de precisão, começou no início dos anos 80 com o Dr. Pierre Robert, também conhecido como "o pai da agricultura de precisão". Ele estudou como diferentes áreas de um campo precisam de várias quantidades de nutrientes para o melhor crescimento da cultura. Seu trabalho levou à criação de sistemas agrícolas que aplicam diferentes quantidades de recursos em um campo.3

Na década de 1990, a tecnologia agrícola avançou ainda mais, com o lançamento do monitor digital de produtividade e a adoção crescente de sistemas de posicionamento global (GPS) via satélite. Ao cruzar os dados de produtividade com o GPS, os agricultores puderam mapear suas lavouras e obter dados essenciais sobre as culturas em tempo real durante a colheita. Depois, o GPS abriu caminho para outra inovação: a automação. O trator autônomo nasceu de uma parceria entre a John Deere e a NASA no começo dos anos 2000.