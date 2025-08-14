Por que a observabilidade é essencial para agentes de IA

À medida que o entusiasmo em torno da inteligência artificial (IA) continua varrendo o mundo dos negócios, a atenção está se voltando para a mais nova iteração da tecnologia: agentes de IA.

Ao contrário dos modelos de IA tradicionais, os agentes de IA podem tomar decisões sem supervisão humana constante. Eles trabalham de forma autônoma para alcançar objetivos complexos, como responder às perguntas dos clientes, otimizar uma cadeia de suprimentos ou analisar dados de saúde para fornecer um diagnóstico.

Na prática, isso significa que os agentes de IA podem lidar com fluxos de trabalho inteiros do início ao fim, como processar automaticamente solicitações de seguro ou gerenciar níveis de estoque, em vez de apenas fornecer recomendações.

Estimativas recentes mostram que as organizações estão adotando agentes de IA com rapidez. Uma pesquisa da KPMG constatou que 88% das organizações estão explorando ou testando ativamente iniciativas de agentes de IA.1 A Gartner prevê que, até 2028, mais de um terço das aplicações de software corporativas incluirá IA agêntica, a tecnologia subjacente que viabiliza os agentes de IA.2

No entanto, os recursos que tornam os agente de IA tão valiosos também podem torná-los difíceis de monitorar, entender e controlar.

Os agentes de IA usam grandes modelos de linguagem (LLMs) para raciocinar, criar fluxos de trabalho e dividir tarefas em subtarefas. Eles acessam ferramentas externas (como bancos de dados, mecanismos de busca e calculadoras) e usam a memória para lembrar de conversas e resultados de tarefas anteriores.

Embora esse processo permita que eles trabalhem de forma independente, ele também os torna muito menos transparentes do que as aplicações tradicionais, baseadas em regras e lógica explícitas e predefinidas.

Essa complexidade inerente e a falta de transparência podem dificultar o rastreamento de como os agentes de IA geram produções específicas. Para as organizações, isso pode representar sérios riscos, incluindo:

Violações de conformidade: quando os agentes lidam com dados sigilosos, as organizações não conseguem demonstrar processos de tomada de decisão ou comprovar a adesão às normas.

quando os agentes lidam com dados sigilosos, as organizações não conseguem demonstrar processos de tomada de decisão ou comprovar a adesão às normas. Falhas operacionais: sem visibilidade do raciocínio dos agentes, as equipes podem ter dificuldades para identificar as causas raiz ou evitar erros recorrentes.

sem visibilidade do raciocínio dos agentes, as equipes podem ter dificuldades para identificar as causas raiz ou evitar erros recorrentes. Erosão da confiança: ações inexplicáveis dos agentes podem prejudicar a confiança dos stakeholders, sobretudo quando os agentes tomam decisões críticas de negócios ou interagem diretamente com os clientes.

Para mitigar esses riscos, as organizações recorrem cada vez mais à observabilidade dos agentes de IA para obter insights sobre o comportamento e o desempenho dos agentes de IA.