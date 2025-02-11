BeeAI: a aposta de código aberto da IBM no futuro dos sistemas multiagentes

Os agentes de IA estão em alta. Esses programas, que podem realizar tarefas em nome de seus usuários, são considerados o futuro da IA. E estão se tornando uma parte central da estratégia de IA para grandes empresas de tecnologia, incluindo Oracle, Microsoft, Salesforce e, claro, IBM, sem mencionar gigantes da IA como OpenAI e Perplexity.
Segundo o CEO da Salesforce, Marc Benioff, cujo entusiasmo foi amplamente noticiado pela imprensa em dezembro passado, usar agentes de IA para resolver problemas e tomar decisões pode ser uma oportunidade de um trilhão de dólares.
Entre no BeeAI. No ano passado, a IBM Research lançou o Bee Agent Framework, uma plataforma no-code totalmente de código aberto para começar a usar os agentes. Os agentes de IA, chamados de "bees," conectam-se a um LLM e podem acessar ferramentas para responder a consultas de usuários e executar tarefas. Os agentes também podem refletir sobre o que estão fazendo e criar novas abordagens. Agora, a equipe está trabalhando e lançando aprimoramentos para o BeeAI, adicionando um framework Python, multiagentes e melhorias na experiência do desenvolvedor.
As atualizações do BeeAI impulsionam a ideia com a extensão multiagentes. A visão abrangente, de acordo com Michael (Max) Maximilien, um Distinguished Engineer da IBM, é "tornar as coisas simples simples e as coisas complexas possíveis".
“A maneira como você pensa sobre o BeeAI é que ela está expandindo esse modelo onde você não precisa necessariamente de apenas um agente para responder a uma pergunta. Você pode precisar de vários agentes."
A abordagem agêntica tenta imitar como os seres humanos interagem e trabalham na vida real.
Normalmente, uma equipe de alto desempenho consiste em pessoas altamente focadas em tarefas específicas, mas que também podem gerenciar dependências paralelas sendo trabalhadas por outros membros da equipe. Para ser eficaz, os trabalhadores precisam realizar algum trabalho simultaneamente, enquanto outras tarefas exigem execução sequencial.
"O BeeAI permite não apenas vários agentes, mas também agentes de diferentes implementações", explica Maximilien. “Nem todos precisam ser o mesmo tipo de agente. A ideia é que eles possam colaborar para responder consultas ou executar fluxos de trabalho para os usuários."
Há também um elemento de reutilização com múltiplas agências, diz Maximilien — ou seja, vários agentes especializados trabalham juntos, em vez de um agente tentar fazer tudo. Um aspecto importante: o BeeAI é de código aberto e implementado em TypeScript e Python. A equipe por trás do Agent Bee Framework e do BeeAI quer incorporar o feedback. "Queremos que a plataforma seja útil pronta para uso, então queremos a opinião das pessoas que a usam", diz ele.
"Temos um conjunto de opiniões claras sobre como a multiagência deve ser feita, mas também acreditamos que é melhor fazer de forma aberta", diz Maximilien. “É semelhante à forma como a programação evoluiu de linguagens processuais para linguagens orientadas a objetos. Esses novos paradigmas tiveram sucesso porque muitas linguagens, como o Java, adotaram a abertura, promovendo a criatividade e a facilidade de uso".
Muitas organizações já estão explorando como usar frameworks multiagente para alcançar maior escala e desempenho— especialmente quando se trata de executar tarefas mais complexas ou específicas de domínio.
"A maioria das empresas precisa resolver problemas específicos. Para resolver esses problemas com a IA, é necessário criar uma solução agêntica e codificar o fluxo de trabalho usando os LLMs e as ferramentas”, explica Maximilien. "Elas precisam resolver seus fluxos de trabalho diários, capacitar seus usuários e aprimorar suas operações."
Ele acredita que as organizações veem a IA não apenas como uma forma de automatizar fluxos de trabalho, mas também de capacitar os funcionários. Esse é o valor real.
"Vemos isso como algo que continuará a crescer com a adição de multiagentes, porque os usuários individuais encontrarão mais valor na solução de problemas mais complexos", diz ele, convidando os desenvolvedores a usar o BeeAI e integrá-lo a suas ferramentas.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.