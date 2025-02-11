BeeAI: a aposta de código aberto da IBM no futuro dos sistemas multiagentes

"Temos um conjunto de opiniões claras sobre como a multiagência deve ser feita, mas também acreditamos que é melhor fazer de forma aberta", diz Maximilien. “É semelhante à forma como a programação evoluiu de linguagens processuais para linguagens orientadas a objetos. Esses novos paradigmas tiveram sucesso porque muitas linguagens, como o Java, adotaram a abertura, promovendo a criatividade e a facilidade de uso".

Muitas organizações já estão explorando como usar frameworks multiagente para alcançar maior escala e desempenho— especialmente quando se trata de executar tarefas mais complexas ou específicas de domínio.

"A maioria das empresas precisa resolver problemas específicos. Para resolver esses problemas com a IA, é necessário criar uma solução agêntica e codificar o fluxo de trabalho usando os LLMs e as ferramentas”, explica Maximilien. "Elas precisam resolver seus fluxos de trabalho diários, capacitar seus usuários e aprimorar suas operações."

Ele acredita que as organizações veem a IA não apenas como uma forma de automatizar fluxos de trabalho, mas também de capacitar os funcionários. Esse é o valor real.

"Vemos isso como algo que continuará a crescer com a adição de multiagentes, porque os usuários individuais encontrarão mais valor na solução de problemas mais complexos", diz ele, convidando os desenvolvedores a usar o BeeAI e integrá-lo a suas ferramentas.