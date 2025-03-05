A avaliação de um agente de IA exige uma abordagem estruturada dentro de um framework formal de observabilidade mais amplo. Os métodos de avaliação (ou aval) diferem amplamente, mas o processo geralmente envolve as seguintes etapas:
1. Definar metas e métricas de avaliação
Qual é o propósito do agente? Quais são os resultados esperados? Como a IA é usada em cenários do mundo real?
Consulte "Métricas comuns de avaliação de agentes de IA" para conhecer algumas das métricas mais populares, que se enquadram nas categorias de desempenho, interação e experiência, IA responsável, sistema e eficiência e métricas específicas de tarefas.
2. Colete dados e prepare-se para os testes
Para avaliar o agente de IA com eficiência, use conjuntos de dados representativos, incluindo entradas variados que reflitam situações reais e cenários de teste que simulem condições em tempo real. Os dados anotados representam uma verdade absoluta em relação à qual os modelos de IA podem ser testados.
Mapeie cada etapa potencial do fluxo de trabalho de um agente, seja chamar uma API, passar informações para um segundo agente ou tomar uma decisão. Ao dividir o fluxo de trabalho de IA em partes individuais, é mais fácil avaliar como o agente lida com cada etapa. Considere também toda a abordagem do agente em todo o fluxo de trabalho ou, em outras palavras, o caminho de execução que o agente percorre para resolver um problema de várias etapas.
3. Realize testes
Execute o agente de IA em diferentes ambientes, potencialmente com diferentes LLMs como espinha dorsal, e acompanhe o desempenho. Divida as etapas individuais dos agentes e avalie cada uma delas. Por exemplo, monitore o uso da geração aumentada de recuperação (RAG) pelo agente para recuperar informações de um banco de dados externo ou a resposta de uma chamada de API.
4. Analise os resultados
Compare os resultados com os critérios de sucesso predefinidos, se existirem e, se não houver, use o LLM como juiz (veja abaixo). Avalie as trocas equilibrando o desempenho com considerações éticas.
O agente escolheu a ferramenta certa? Ele chamou a função correta? Ele passou as informações certas no contexto certo? Ele produziu uma resposta factualmente correta?
A função uso de chamadas/ferramentas é uma habilidade fundamental para construir agentes inteligentes capazes de apresentar respostas precisas em termos de contexto e em tempo real. Considere uma avaliação e análise dedicadas usando uma abordagem baseada em regras juntamente com a avaliação semântica usando LLM como juiz.
O LLM como juiz é um sistema automatizado de avaliação que mede o desempenho dos agentes de IA com base em critérios e métricas predefinidos. Em vez de depender apenas de avaliadores humanos, ele usa algoritmos, heurística ou modelos de pontuação baseados em IA para avaliar as respostas, decisões ou ações dos agentes.
Consulte "Métricas de avaliação de chamada de funções" abaixo.
5. Otimize e itere
Os desenvolvedores agora podem ajustar prompts, depurar algoritmos, simplificar a lógica ou configurar arquiteturas agênticas com base nos resultados da avaliação. Por exemplo, os casos de uso de suporte ao cliente podem ser melhorados acelerando a geração de respostas e os tempos de conclusão das tarefas. A eficiência do sistema pode ser otimizada para escalabilidade e uso de recursos.