A avaliação de agentes de IA refere-se ao processo de avaliar e entender o desempenho de um agente de IA na execução de tarefas, tomada de decisão e interação com os usuários. Como os agentes operam com autonomia, avaliá-los é essencial para garantir que funcionem corretamente. Os agentes de IA devem se comportar de acordo com a intenção de seus projetistas, ser eficientes e aderir a certos princípios de IA ética para atender às necessidades da organização. A avaliação ajuda a verificar se os agentes estão atendendo a esses requisitos e também ajuda a melhorar a qualidade do agente, identificando áreas para refinamento e otimização.

Os agentes de IA generativa (IA gen) são frequentemente avaliados em tarefas tradicionais de texto para texto, semelhantes aos benchmarks de grandes modelos de linguagem (LLM) padrão, onde métricas como coerência, relevância e fidelidade do texto gerado são comumente usadas. No entanto, os agentes de IA generativa geralmente realizam operações mais amplas e complexas, incluindo raciocínio em várias etapas, chamada de ferramentas e interação com sistemas externos, que exigem uma avaliação mais abrangente. Mesmo quando a produção final é texto, ele pode ser o resultado de ações intermediárias, como consultar um banco de dados ou invocar uma API, cada uma das quais precisa ser avaliada separadamente.

Em outros casos, o agente pode não produzir nenhum tipo de saída textual, em vez de concluir uma tarefa como atualizar um registro ou enviar uma mensagem, onde o sucesso é medido pela execução correta. Portanto, a avaliação deve ir além da qualidade do texto no nível da superfície e avaliar o comportamento geral do agente, o sucesso da tarefa e o alinhamento com a intenção do usuário. Além disso, para evitar o desenvolvimento de agentes altamente capazes, mas que consomem muitos recursos, o que limita sua implementação prática, as medições de custo e eficiência devem ser incluídas como parte da avaliação.

Além de medir o desempenho, a avaliação dos agentes de IA deve priorizar dimensões críticas, como segurança, confiabilidade, conformidade com as políticas e mitigação de vieses. Esses fatores são essenciais para a implementação de agentes em ambientes do mundo real de alto risco. A avaliação ajuda a garantir que os agentes evitem comportamentos prejudiciais ou inseguros, mantenham a confiança do usuário por meio de saídas previsíveis e verificáveis e resistam à manipulação ou ao uso indevido.

Para atingir essas metas funcionais (qualidade, custo) e não funcionais (segurança), os métodos de avaliação podem incluir testes de benchmarks, avaliações e testes A/B e simulações do mundo real. Ao avaliar sistematicamente os agentes de IA, as organizações podem aprimorar seus recursos de IA, otimizar os esforços de automação e aprimorar as funções de negócios, minimizando os riscos associados à IA agêntica insegura, não confiável ou com viés.