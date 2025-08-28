O que são agentes do watsonx?

Os modelos de IA disponíveis como agentes de aquisição automatizam o ciclo de vida da aquisição para que os colaboradores possam se concentrar no impacto estratégico que otimiza os ganhos de negócios. Os agentes de aquisição podem ajudar com:

Gerenciamento de fornecedores: ao integrar insights da Dun & Bradstreet, os agentes de gerenciamento de fornecedores podem sinalizar de forma proativa possíveis problemas de conformidade e gerenciamento de riscos. A integração automatizada de fornecedores melhora a precisão dos dados e a manutenção de perfis.

Compras: os agentes reduzem os ciclos de aquisição e simplificam as operações de helpdesk, capacitando os funcionários a verificar solicitações de compra, pedidos e recebimentos de mercadorias. Os benefícios do autoatendimento para funcionários abrangem também a criação e a modificação de solicitações de compra, bem como a resolução de problemas operacionais.

Sourcing e contratos: os agentes de IA generativa (IA gen) pode ajudar na criação de eventos, na elaboração de solicitações de propostas (RFP), na recomendação de fornecedores e no gerenciamento de fluxos de trabalho de contratos. Os agentes do watsonx geram conteúdo que se alinha aos modelos e políticas organizacionais.