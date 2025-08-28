O que são agentes do watsonx?

IBM Think

Agentes do IBM watsonx são agentes de inteligência artificial (IA) disponíveis no IBM watsonx Orchestrate projetados para automatizar tarefas de negócios. Os agentes de IA são impulsionados por grandes modelos de linguagem (LLMs) com os quais podem agir de forma autônoma sem serem solicitados pelo usuário.

Os agentes do watsonx podem executar muitas funções de negócios sem entrada humano, como automatização de fluxos de trabalho, integração com ferramentas e comunicação com clientes em tempo real.

Benefícios dos agentes do IBM watsonx

As empresas podem colher vários benefícios principais do uso do IBM watsonx Orchestrate para suas operações de IA agêntica. Essas vantagens incluem:

  • Implementação rápida: integre agentes criados previamente completos com conhecimento especializado de domínio e lógica de nível empresarial prontos para uso imediato.

  • Gerenciamento centralizado: simplifique o gerenciamento de operações de IA agêntica com uma única interface.

  • Integração de fluxos de trabalho: transforme fluxos de trabalho preexistentes em fluxos de trabalho agênticos com compatibilidade com vários aplicativos, ferramentas e sistemas.

  • Eficiência e escalabilidade aprimoradas: implemente soluções de IA agêntica para automatizar tarefas sem a necessidade de prompts passo a passo.

  • Segurança de nível empresarial: defina diretrizes e proteções para controlar o comportamento dos agentes do watsonx.

Crie, implemente e monitore agentes de IA

Tipos de agentes do watsonx

O IBM watsonx oferece agentes criados previamente e personalizáveis de nível empresarial para casos de uso que abrangem várias operações de negócios. O Agent Builder no-code e o pacote de kit de desenvolvimento de software (SDK) incluído permitem que os usuários criem agentes personalizados e aplicações de IA.

Agentes de domínio criados previamente

Os agentes criados previamentedo watsonx Orchestrate abrangem quatro domínios:

Cada agente é fornecido com o conhecimento especializado no domínio, a lógica empresarial e as integrações de aplicativos necessários para sua respectiva função.

Agentes de aquisição

Os modelos de IA disponíveis como agentes de aquisição automatizam o ciclo de vida da aquisição para que os colaboradores possam se concentrar no impacto estratégico que otimiza os ganhos de negócios. Os agentes de aquisição podem ajudar com:

  • Gerenciamento de fornecedores: ao integrar insights da Dun & Bradstreet, os agentes de gerenciamento de fornecedores podem sinalizar de forma proativa possíveis problemas de conformidade e gerenciamento de riscos. A integração automatizada de fornecedores melhora a precisão dos dados e a manutenção de perfis.

  • Compras: os agentes reduzem os ciclos de aquisição e simplificam as operações de helpdesk, capacitando os funcionários a verificar solicitações de compra, pedidos e recebimentos de mercadorias. Os benefícios do autoatendimento para funcionários abrangem também a criação e a modificação de solicitações de compra, bem como a resolução de problemas operacionais.

  • Sourcing e contratos: os agentes de IA generativa (IA gen) pode ajudar na criação de eventos, na elaboração de solicitações de propostas (RFP), na recomendação de fornecedores e no gerenciamento de fluxos de trabalho de contratos. Os agentes do watsonx geram conteúdo que se alinha aos modelos e políticas organizacionais.

  • Gerenciamento de faturas: os agentes ajudam a melhorar a precisão das faturas ao verificar erros e discrepâncias, liberar faturas bloqueadas e otimizar a colaboração entre os stakeholders para o processamento de faturas.

Agentes de vendas

Os agentes de vendas no Agent Catalog do watsonx Orchestrate foram criados para ajudar as equipes de vendas a automatizar tarefas de rotina e gerar insights que podem ser usados para maximizar o crescimento. Os agentes de vendas ajudam com:

  • Alcance do cliente: os agentes de IA generativa elaboram e enviam e-mails personalizados a clientes verificados para um alcance escalável e mais rápido.[CS1] 

  • Busca de cliente: a integração da Dun & Bradstreet oferece dados enriquecidos da empresa e de contato para prospecção direcionada.

  • Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM): os agentes se conectam ao Salesforce para visualizar e manter contas, oportunidades, leads e registros de contato, ajudando a garantir que as equipes de vendas sempre tenham dados atualizados.

  • Habilitação de produtos: o conteúdo selecionado da plataforma de habilitação de vendas da Seismic ajuda os agentes a responder às perguntas dos vendedores com as mensagens certas, USPs (pontos de venda exclusivos) e materiais de vendas.

  • Captação e conversão de possíveis clientes: a IA agêntica migra os leads em estágio inicial pelo funil, respondendo a perguntas e ajudando as equipes de vendas a engajar.

  • Pesquisa de vendas: os agentes compilam dados de várias fontes para equipar a equipe de vendas com os dados de que precisam para se apresentar de forma eficaz e fechar leads.

Agentes de RH

Os agentes de RH criados previamente do watsonx Orchestrate automatizam tarefas complexas para fornecer aos funcionários e à equipe de RH os serviços e funcionalidades de que precisam. Os agentes de RH ajudam com:

  • Suporte ao funcionário: os agentes de RH lidam com tarefas rotineiras, incluindo solicitações de folga, recuperação de contracheques, educação de benefícios e integração, liberando a equipe de RH para trabalhos mais exigentes.

  • Aquisição de talentos: o recrutamento é uma corrida armamentista da IA em ambos os lados da equação. Os agentes ajudam a automatizar a publicação de vagas de emprego, a busca de candidatos, a triagem de currículos, o agendamento de entrevistas e a elaboração de ofertas.

  • Aprendizado e desenvolvimento: os agentes aprimoram e avançam as habilidades ao identificar lacunas nas habilidades, emitir recomendações de treinamento personalizadas e automatizar fluxos de trabalho de aprendizado.

  • Gestão de desempenho: os gerentes podem usar agentes para ajudar a definir objetivos personalizados para funcionários individuais, fornecer feedback contínuo e simplificar as avaliações de desempenho.

Agentes de atenção ao cliente

Os agentes de atenção ao cliente no watsonx Orchestrate ajudam os clientes a resolver dúvidas sem precisar envolver a equipe de suporte, aproveitando dados de negócios primários e escalando para a equipe de suporte somente quando necessário. Os agentes de atenção ao cliente podem fornecer:

  • Autoatendimento do cliente omnicanal: os agentes podem ajudar os clientes em toda a variedade de pontos de contato de suporte, incluindo chat na web, telefone, SMS e aplicativos de redes sociais. Os modelos de base que alimentam esses agentes usam processamento de linguagem natural (NLP) para consciência contextual e raciocínio para resolver tarefas multietapas por conta própria.

  • Modernização da central de atendimento: os agentes de IA de voz usam natural language understanding (NLU) para impulsionar o reconhecimento de fala e conversar com os clientes pelo telefone.

  • Agent assist: os agentes de IA apoiam a equipe humana com respostas relevantes e sugestões de próximas ações para simplificar a tomada de decisão e aumentar a eficiência.

Agentes personalizados

Além do pacote de agentes criados previamente, o watsonx Orchestrate oferece duas soluções para organizações que precisam de agentes personalizados. O Agent Builder no-code oferece um framework de agentes intuitivo para o desenvolvimento de IA. Usuários com experiência em desenvolvimento podem usar o Agent Development Kit (ADK) para projetar e construir agentes com Python, YAML e JSON.

Agent Builder

O Agent Builder é uma interface no-code para criar, testar e implementar agentes de IA. Os agentes personalizados podem se integrar aos sistemas e ferramentas que as organizações já usam por meio de chaves de APIs. Os usuários podem combinar agentes de terceiros, como aqueles criados com os frameworks de código aberto LangChain e LangGraph, com agentes do Orchestrate para fluxos de trabalho unificados.

Agent Development Kit (ADK)

Com compatibilidade com programação direta, o ADK oferece aos desenvolvedores o espaço e as ferramentas de que precisam para a criação e implementação de agentes. Seus utilitários de interface de linha de comando (CLI) e módulos Python podem ser usados para criar agentes e ferramentas para o watsonX Orchestrate AWS, IBM Cloud e outras implementações.

Orquestração de agentes no watsonx Orchestrate

O watsonx Orchestrate simplifica o processo de criação de fluxos de trabalho multiagentes. A orquestração de agentes conecta os agentes para trabalharem juntos, compartilhando contexto e gerenciando dependências. Cada agente trabalha de forma modular para raciocinar, integrar-se a outros sistemas ou delegar tarefas a outros agentes.

A orquestração no watsonx baseia-se nas seguintes funcionalidades:

  • Chamadas de agentes aninhados: os agentes de alto nível dividem as tarefas em subtarefas e as delegam a outros agentes.

  • Sequenciamento e controle de fluxo: os agentes multietapas podem executar tarefas em ordem, usando a saída de um agente como entrada para o próximo ou progredindo ao longo de caminhos adaptativos.

  • Propagação de contexto: os agentes orquestrados compartilham contexto de área de trabalho para uma colaboração tranquila.

  • Catálogo de agentes reutilizáveis: os agentes criados previamente do watsonx podem se encaixar em fluxos de trabalho ou servir como modelos para personalização adicional.

