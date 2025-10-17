Para alimentar esses agentes, integramos o estúdio de IA da interface de programação de aplicativos (API) do IBM® watsonx.ai como um back-end de modelo. Aproveitando uma integração do watsonx.ai com o Hugging Face, configuramos o framework para usar o Llama-4-Maverick para gerar uma solução de software simples. Este exemplo serve como base para explorar o ChatChain e outros mecanismos internos de comunicação de agentes que orientam o comportamento e a tomada de decisão de agentes em todo o fluxo de trabalho.

Até o final deste tutorial, você terá experiência prática na configuração e execução do ChatDev, além de uma compreensão mais clara de como os protocolos de comunicação de agentes possibilitam a colaboração eficaz e confiável multiagentes.

IA colaborativa: sistemas de inteligência artificial projetados para trabalhar junto com humanos ou agentes de IA, muitas vezes usando deep learning ou outras técnicas avançadas para permitir a cooperação, a tomada de decisão e a resolução conjunta de problemas para alcançar objetivos comuns.

Colaboração multiagentes: múltiplos agentes autônomos que compartilham informações e se coordenam para realizar um objetivo compartilhado. Esses agentes podem ter diferentes níveis de conhecimento, recursos e perspectivas, e sua colaboração geralmente envolve negociação, planejamento e ação coordenada.

Agentes de dramatização: agentes de IA que simulam funções ou personas específicas para interagir e colaborar de maneira orientada por objetivos. Esses papéis podem refletir profissões ou personagens do mundo real, permitindo interações mais conscientes do contexto e orientadas para um propósito.

Protocolos de comunicação de agentes: padrões ou frameworks que definem como os agentes de IA interagem entre si por meio da troca de mensagens de dados estruturadas. Esses protocolos regem o formato, a semântica e as regras de comunicação para agentes coordenados em sistemas multiagentes.