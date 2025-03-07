O que é chamada de ferramenta?

Autores

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Qual é a chamada da ferramenta?

Chamada de ferramentas refere-se à capacidade de modelos de inteligência artificial (IA) de interagir com ferramentas externas, interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou sistemas para aprimorar suas funções.

Em vez de depender apenas do conhecimento pré-treinado, um sistema de IA com recursos de chamada de ferramentas pode consultar bancos de dados, buscar informações em tempo real, executar funções ou realizar operações complexas além de seus recursos nativos.

A chamada de ferramentas, às vezes chamada de chamada de funções, é um facilitador essencial da IA agêntica. Ela permite que sistemas autônomos concluam tarefas complexas acessando e agindo dinamicamente com base em recursos externos.

Mais do que responder a perguntas, os grandes modelos de linguagem (LLMs) com chamada de ferramentas automatizam fluxos de trabalho, acessam bancos de dados, resolvem problemas em várias etapas, tomam decisões em tempo real e muito mais.

Essa mudança está transformando LLMs de assistentes passivos em agentes digitais proativos, capazes de realizar tarefas complexas.

Por que a chamada de ferramentas é importante?

Grandes modelos de linguagem (LLMs) normalmente operam com base nos dados com os quais foram treinados, um processo demorado e com alto uso computacional.

Mesmo que os principais LLMs sejam treinados em vastos conjuntos de dados, a necessidade de dados em tempo real, cálculos externos e maior interatividade levou à integração de recursos de chamada de ferramentas.

Os primeiros LLMs, incluindo o GPT-2 da OpenAI, eram estáticos. Eles geravam respostas com base em seus dados de treinamento sem a capacidade de buscar novas informações.

Apesar de impressionantes, esses modelos não possuíam consciência do mundo real e enfrentavam dificuldades com consultas dinâmicas que requerem dados em tempo real, como notícias atuais, preços de ações ou ações específicas de usuários.

Para lidar com essa limitação, os desenvolvedores passaram a integrar plug-ins externos, APIs e bancos de dados, permitindo que os modelos solicitassem e processassem informações em tempo real, sem depender apenas dos dados de treinamento.

Os desenvolvedores treinaram LLMs para reconhecer quando uma consulta exigia assistência externa. Além disso, os sistemas externos geralmente têm um esquema de entrada específico. As chamadas de ferramentas solicitam respostas do modelo que correspondem ao esquema específico usado por sistemas externos.

Cinco tipos de agentes de IA: funções autônomas e aplicações no mundo real

Saiba como a IA orientada por objetivos e baseada em utilidade se adapta a fluxos de trabalho e ambientes complexos.
Crie, implemente e monitore agentes de IA

Como funciona a chamada de ferramenta?

A chamada de ferramentas envolve vários componentes importantes que trabalham juntos para facilitar a interação da IA com ferramentas externas. Todos os LLMs modernos, incluindo o Claude da Anthropic, Llama 3 da Meta, Mistral e IBM Granite, possuem recursos de chamada de ferramentas, mas lidam com cada um de forma um pouco diferente.

O primeiro componente é o próprio modelo de IA, que identifica quando não tem conhecimento suficiente ou precisa de uma função externa para completar uma solicitação.

Em seguida, o mecanismo de seleção de ferramentas identifica as dependências apropriadas para executar a tarefa, seja um buscador, um banco de dados ou um recurso computacional.

Quando a ferramenta é escolhida, a interface da API entra em ação, permitindo que a IA envie consultas estruturadas e receba respostas em formato legível por máquina.

Por fim, o sistema de processamento de respostas garante que os dados recuperados sejam formatados corretamente e apresentados de forma significativa ao usuário.

Etapa 1. Reconhecimento da necessidade de uma ferramenta

Imagine que um usuário pergunta a um LLM: “Como está o tempo agora em San Francisco?” A IA aplica natural language understanding para entender que precisa acessar dados climáticos em tempo real, algo que sua base de conhecimento estática não oferece.

Ao solicitar uma ferramenta, o modelo recebe automaticamente uma ID única, que serve como número de referência para associar a requisição a seu respectivo resultado.

Etapa 2. Seleção da ferramenta

A IA identifica a ferramenta mais adequada para a tarefa, como consultar uma base de dados de clima atual. Essa escolha garante que as informações obtidas sejam precisas e relevantes.

Cada ferramenta reúne metadados e informações estruturadas, como um nome único (ou nome da função), que facilita a identificação correta pelo modelo e pelo sistema. Outros metadados incluem descrição, parâmetros da ferramenta e tipos exigidos de entradas e saídas.

O modelo realiza uma escolha de ferramenta após determinar que os dados devem ser obtidos de uma seleção de ferramentas disponíveis.

Os modelos são formatos de prompts estruturados que orientam o modelo sobre qual ferramenta usar e quais argumentos (“args”) fornecer, permitindo uma interação mais controlada com APIs.

No contexto da chamada de ferramentas, args referem-se às entradas estruturadas passados para uma ferramenta ou função quando ela é iniciada por um modelo generativo. Esses argumentos definem os parâmetros que a ferramenta requer para ser executada corretamente.

A combinação de chamadas de ferramentas com geração aumentada de recuperação (RAG) aprimora os recursos da IA, permitindo que os sistemas recuperem dados estruturados e não estruturados antes de gerar saídas estruturadas.

Essa abordagem aumenta a relevância contextual ao buscar os dados mais pertinentes antes de gerar uma resposta, levando a saídas mais informadas e precisas.

Ela também minimiza a sobrecarga da API ao consolidar várias recuperações em uma única etapa, reduzindo a latência e os custos. A RAG é mais flexível do que as chamadas de ferramentas tradicionais, permitindo que os modelos extraiam de diversas fontes e tornando-a altamente adaptável em diferentes domínios.

Diferente da rigidez do uso tradicional de ferramentas, a RAG permite uma integração mais fluida do conhecimento recuperado com o raciocínio e a geração, resultando em respostas mais dinâmicas e perspicazes.

Etapa 3. Construção e envio de uma consulta

Em seguida, a IA formula uma solicitação estruturada que a ferramenta ou API pode entender.

Cada ferramenta possui funções específicas que definem seu propósito. Essas funções dependem de uma referência de API, que traz a documentação sobre como interagir com a ferramenta, incluindo as URLs dos endpoints, os métodos de requisição e os formatos de respostas.

Para acessar uma API externa, muitos serviços exigem uma chave de API, que funciona como um identificador único e libera o envio de requisições. Com a ferramenta escolhida e os parâmetros definidos, a IA realiza a chamada de API para buscar os dados solicitados. Essa solicitação normalmente é enviada via HTTP para um servidor externo.

Etapa 4. Recebimento e processamento da resposta

A ferramenta externa envia os dados de volta. A IA precisa interpretar os resultados da ferramenta. Em uma consulta sobre o clima, por exemplo, a API pode responder com um objeto de esquema JSON que inclui temperatura, umidade e velocidade do vento. A IA organiza e filtra essas informações para oferecer uma resposta útil ao usuário.

Etapa 5. Apresentação das informações ou ação

A IA apresenta as informações processadas de forma clara e intuitiva. Se a solicitação envolver alguma automação, como definir um lembrete, a IA confirma que a ação foi agendada.

Etapa 6. Refinamento d a pesquisa

Se o usuário pedir mais detalhes ou modificações, a IA pode repetir o processo com uma nova consulta, garantindo que a resposta fique cada vez mais alinhada às necessidades do usuário.

O LangChain é amplamente utilizado na chamada de ferramentas, fornecendo um framework de código aberto para a integração de ferramentas, APIs e funções externas aos LLMs. Ele ajuda a gerenciar a execução de ferramentas, o tratamento de entradas ou saídas e a tomada de decisão com base no contexto.

Por exemplo, o LangChain processa os argumentos de função com um parser que interpreta a consulta do usuário, extrai os parâmetros relevantes e os formata corretamente para a ferramenta. Ao contrário da chamada de ferramentas simples, o LangChain pode armazenar e recuperar saídas de ferramentas anteriores, permitindo melhores interações multivoltas.

O LangChain permite combinar várias ferramentas em sequência, criando fluxos de trabalho agênticos mais complexos. Por exemplo, ele pode buscar dados na API de clima e depois usar outra ferramenta para sugerir roupas com base na previsão.

Tipos de chamada de ferramentas

A chamada de ferramentas permite que os LLMs realizem todos os tipos de tarefas. Há casos de uso ilimitados para aplicações de IA que usam chamadas de ferramentas, mas aqui estão cinco categorias comuns com alguns exemplos do mundo real.

Recuperação e busca de informações

A IA busca dados em tempo real da web, de portais de notícias, bases acadêmicas ou do mercado financeiro. Um modelo de IA em chat, por exemplo, pode acionar uma API de busca para trazer as cotações mais recentes ou artigos sobre IA e apresentar tudo por meio de um chatbot.

Execução de código

Isso permite que a IA realize cálculos complexos ou execute scripts usando mecanismos matemáticos como o Wolfram Alpha ou ambientes de execução Python. Essa capacidade é útil para resolver equações, simular cenários ou executar trechos de código.

Automação do processo

A IA automatiza fluxos de trabalho como agendamento de reuniões, envio de e-mails ou controle de tarefas, por meio de integrações com plataformas como o Google Calendar e Zapier. Agentes de IA interagem com ferramentas de CRM, finanças e análise de dados, como o Salesforce e QuickBooks, permitindo que empresas automatizem tarefas como coleta de dados de clientes ou geração de relatórios financeiros.

Dispositivos inteligentes e monitoramento de IoT

Sistemas de IA agêntica podem supervisionar e operar automações residenciais, dispositivos industriais de IoT e robótica. É fácil imaginar um futuro em que agentes autônomos realizem fluxos de trabalho do início ao fim.

Aumente a produtividade com agentes de IA criados para sua empresa

Explore o potencial revolucionário dos agentes de IA capazes de se integrar facilmente às suas operações comerciais.

Guia de compra de agentes de IA 2025

Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Reinvente a produtividade de negócios com agentes e assistentes de IA

Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Relatório da Omdia sobre inteligência capacitada: o impacto dos agentes de IA

Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.

A vanguarda das empresas agênticas: colocando a IA para trabalhar em todo o seu portfólio de tecnologias

Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um divisor de águas fundamental na revolução de IA.
Experimente o watsonx Orchestrate

Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Como os agentes de IA reinventarão a produtividade

Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
O futuro dos agentes, o consumo de energia da IA, o uso de computadores da Anthropic e a marca d'água da IA do Google em textos gerados

Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.

Como a Comparus está usando um "assistente bancário"

A Comparus usou as soluções do IBM® watsonx.ai e demonstrou de forma impressionante o potencial dos serviços bancários conversacionais como um novo modelo de interação.
Agentes de IA para empresas

Crie, implemente e gerencie assistentes e agentes de IA potentes que automatizam fluxos de trabalho e processos com a IA generativa.

         Explore o watsonx Orchestrate
    Soluções de agentes de IA da IBM

    Construa o futuro do seu negócio com soluções de IA em que você pode confiar.

         Explore soluções de agentes de IA
    Serviços de IA do IBM® Consulting

    Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.

         Explore os serviços de inteligência artificial
    Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.

         Explore o watsonx Orchestrate Explore o watsonx.ai