Casos de uso de agentes de IA 

Os agentes de IA têm uma variedade de aplicações na área de marketing, principalmente devido à grande quantidade de dados que os departamentos de marketing ingerem diariamente e à quantidade de ofertas da concorrência que os clientes encontram. Hoje, algumas ferramentas de IA agêntica estão transformando o processo de descoberta de produtos, à medida que os consumidores pedem conselhos aos agentes sobre compras em vez de pesquisar online sozinhos.

No marketing e no comércio eletrônico, os agentes de IA podem realizar de forma autônoma uma série de tarefas de comunicação e publicidade. Isso pode envolver o gerenciamento de campanhas, a criação de personas de clientes, a personalização de conteúdos e a otimização do desempenho dos anúncios em tempo real. Embora as tecnologias anteriores de automação e IA pudessem gerenciar essas tarefas, elas dependiam de muito mais supervisão e envolvimento frequente dos usuários para serem executadas de forma eficaz.

Usando análise preditiva de dados, os agentes de IA podem analisar o comportamento do cliente para identificar automaticamente as melhores estratégias de horários ou mensagens para uma determinada campanha e, em seguida, passar essas informações para os agentes, que podem agendar as comunicações por conta própria. E, com a análise proativa, essas tecnologias criam continuamente personas de clientes robustas com base em grandes quantidades de dados, fornecendo insights adicionais para campanhas de marketing.

Os chatbots IA de redes sociais podem monitorar as menções de uma marca, interagir com os usuários e gerar respostas relevantes com mais precisão do que seus antecessores não agênticos. Além disso, a IA agêntica que fornece recomendações de produtos aos clientes pode extrair de uma série de ferramentas, conjuntos de dados ou comportamentos anteriores do usuário para identificar com mais precisão suas necessidades: por exemplo, sugerindo reservas de férias adaptadas às preferências de viagem de várias pessoas e a fatores externos, como o clima.