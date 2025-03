Reformulação do RH com agentes de IA

No mundo acelerado de hoje, candidatos e funcionários esperam respostas instantâneas e perfeitas às suas dúvidas, e atrasos podem levar à frustração e à diminuição do engajamento. Entre lidar com consultas, gerenciar tarefas repetitivas, garantir conformidade e promover a cultura organizacional, os departamentos de RH de hoje estão sobrecarregados.

Os recursos emergentes de inteligência artificial generativa (IA gen) fortemente integrados à automação digital apresentam uma nova oportunidade para os líderes de RH transformarem as operações de RH, aumentarem a produtividade dos funcionários e promoverem a modernização necessária para obter uma vantagem competitiva.

Historicamente, a criação dessas soluções de inteligência artificial (IA) para oferecer novas experiências aos funcionários demandava 12 meses ou mais e milhões em custos de recursos. Isso fez com que as empresas deixassem de promover uma transformação sustentável de longo prazo no RH usando a tecnologia de IA. Para ajudar a acelerar e simplificar a jornada de transformação das operações de RH, a IBM integrou quase uma década de experiência em IA e automação focada em RH nos agentes de RH.