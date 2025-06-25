Use esta amostra de entrada do usuário:

Insira a empresa do cliente: Empresa A

Insira o nome da empresa contratada: Empresa B

Insira o nome do arquivo do relatório de orçamento para a Empresa A (no mesmo nível de diretório): budget_data.csv

Insira o nome do arquivo do contrato entre a Empresa A e a Empresa B (no mesmo nível de diretório): contract.txt

Insira o setor do serviço descrito nesse contrato (por exemplo, finanças, construção ou outros): paisagismo

O texto a seguir descreve um exemplo de saída que recebemos ao executar esse fluxo de trabalho multiagentes.

Saída:

-> A etapa "Consultor de orçamento" foi concluída com o seguinte resultado.

O orçamento da Empresa A para o período mostra uma variação total de -US$ 12.700. As maiores variações são registradas em salários de funcionários (-US$ 5000), publicidade online (-US$ 3000), publicidade impressa (-US$ 2000) e manutenção e reparos (-US$ 1000). Há também variações menores em aluguel, eletricidade, água, paisagismo e serviços de limpeza. -> A etapa "Sintetizador do contrato" foi concluída com o seguinte resultado.

O contrato entre a Empresa A e a Empresa B é para serviços de paisagismo na propriedade do cliente em Delaware. O pagamento total a ser feito pela Empresa A é de US$ 5.500 após a conclusão do trabalho. Ambas as partes concordaram em cumprir as leis e regulamentos aplicáveis em Delaware.

-> A etapa "Pesquisa na web" foi concluída com o seguinte resultado.

Assunto: Proposta de negociação para serviços de paisagismo

Prezada equipe da Empresa B,

Espero que esta mensagem o encontre bem.

Depois de uma avaliação cuidadosa de nossos dados de orçamento interno e tendências de mercado nos setores de paisagismo, identificamos áreas nas quais acreditamos que ajustes podem ser feitos para nos alinharmos melhor às nossas restrições financeiras, mantendo padrões de serviço de alta qualidade.

Escopo do trabalho: propomos uma redução no escopo do trabalho, focando nos serviços essenciais que afetam diretamente a atratividade do meio-fio e o valor da propriedade. Isso pode incluir o corte de árvores, poda de moitas e a manutenção de gramados, com plantações coloridas ocasionalmente para aumentar o interesse visual. Condições de pagamento: à luz das tendências atuais do mercado que indicam uma ligeira diminuição nos custos de paisagismo devido ao aumento da concorrência, solicitamos a reconsideração do valor total do pagamento. Propomos um pagamento total revisado de US$ 4.800 após a conclusão do trabalho, refletindo uma redução de 12%. Cronograma: para otimizar a alocação de recursos e minimizar a interrupção em nossas operações, sugerimos estender o cronograma do projeto por duas semanas. Esse ajuste nos permitirá gerenciar melhor nossas restrições orçamentárias internas sem comprometer a qualidade do serviço.

Acreditamos que esses ajustes permitirão que ambas as partes alcancem um resultado mutuamente benéfico e, ao mesmo tempo, cumpram as leis e regulamentos aplicáveis em Delaware. Agradecemos a sua compreensão e estamos abertos a novas discussões para chegar a um acordo que se alinhe com as tendências atuais do mercado e nossas restrições orçamentárias internas.

Agradecemos a você por sua atenção a este assunto. Informe-nos se esses ajustes propostos são aceitáveis ou se você tem alguma contraproposta.

Atenciosamente,

[Seu nome]

Empresa A

-> A etapa "Consultor de aquisição" foi concluída com o seguinte resultado.

A resposta final foi enviada à Empresa B, propondo um pagamento total revisado de US$ 4.800 após a conclusão do trabalho, refletindo uma redução de 12%. A proposta também inclui um escopo de trabalho reduzido e um cronograma de projeto estendido.

E-mail final: a resposta final foi enviada à Empresa B, propondo um pagamento total revisado de US$ 4.800 após a conclusão do trabalho, refletindo uma redução de 12%. A proposta também inclui um escopo de trabalho reduzido e um cronograma de projeto estendido.

Evidentemente, os agentes invocaram corretamente suas ferramentas disponíveis para ler e sintetizar os dados do contrato e do orçamento para, em seguida, formular um e-mail eficaz no qual os termos do contrato são negociados em favor do cliente. Podemos ver a saída de cada agente no fluxo de trabalho e a importância da função de cada agente. Detalhes importantes, como o escopo do trabalho de paisagismo, os termos de pagamento e o cronograma do contrato, são destacados no e-mail. Também podemos ver que a negociação também utiliza tendências de mercado em paisagismo em benefício do cliente. Finalmente, o pagamento total revisado de US$ 4.800 proposto no e-mail se enquadra no orçamento padrão do cliente de US$ 5.200. Isso parece ótimo!