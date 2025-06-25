Neste tutorial, você construirá um sistema multiagentes totalmente local com o IBM® Granite usando o BeeAI no Python. Esses agentes colaborarão para negociar um acordo contratual para serviços de paisagismo entre duas empresas, levando em consideração as tendências do mercado e as restrições orçamentárias internas. O fluxo de trabalho será composto por um agente consultor de orçamento, agente sintetizador de contratos, agente de pesquisa na web e agente consultor de aquisição. Dados o contrato, os dados orçamentários, o setor de serviço e os nomes da empresa fornecidos pelo usuário, os agentes colaboram para produzir um e-mail para negociar os termos do contrato em favor do cliente.
O BeeAI, lançado pela IBM® Research e agora doado à Linux Foundation, é uma plataforma de IA agêntica de código aberto que oferece aos desenvolvedores a capacidade de criar agentes de IA a partir de qualquer framework.1
Um agente de inteligência artifical (IA) refere-se a um sistema ou programa criado usando grandes modelos de linguagem (LLM) para realizar tarefas de forma autônoma em nome de um usuário ou de outro sistema, projetando seu fluxo de trabalho e usando as ferramentas disponíveis . Os agentes de IA são mais avançados do que os chatbots de LLMs tradicionais, já que podem acessar ferramentas predefinidas, planejar ações futuras e exigir pouca ou nenhuma intervenção humana para resolver e automatizar problemas complexos.
O antecessor do BeeAI é o Bee Agent Framework, um framework de código aberto específico para a criação de agentes de LLMs únicos. Por outro lado, o BeeAI oferece um ecossistema mais avançado para criar e orquestrar fluxos de trabalho multiagentes.
A BeeAI é:
Este guia passo a passo pode ser encontrado em nosso repositório do GitHub na forma de um Jupyter Notebook.
Primeiro precisamos configurar nosso ambiente cumprindo alguns pré-requisitos.
1. Neste tutorial, não usaremos uma interface de programação de aplicativos (API) como as disponíveis no IBM watsonx.ai e na OpenAI. Em vez disso, podemos instalar a versão mais recente do Ollama para executar o modelo localmente.
A maneira mais simples de instalar o Ollama para macOS, Linux e Windows é por meio da página da web: https://ollama.com/download. Essa etapa instalará um aplicativo de barra de menus para executar o servidor Ollama em segundo plano e mantê-lo atualizado com os lançamentos mais recentes.
Ou então, você pode instalar o Ollama com homebrew em seu terminal:
Se instalar a partir do preparo ou compilar a partir do código-fonte, você precisa inicializar o servidor central:
2. Existem vários LLMs compatíveis com chamadas de ferramentas, como os mais recentes modelos Llama da Meta e os modelos Mistral da Mistral IA. Para este tutorial, usaremos o modelo Granite 3.3 de código aberto da IBM. Este modelo apresenta recursos aprimorados de raciocínio e seguimento de instruções.3 Obtenha o modelo mais recente do Granite 3.3 executando o seguinte comando em seu terminal.
3. Para evitar conflitos de dependência de pacotes, vamos configurar um ambiente virtual. Para criar um ambiente virtual com o Python versão 3.11.9, execute o seguinte comando em seu terminal.
Em seguida, para ativar o ambiente, execute:
4. Seu arquivo
Para instalar esses pacotes, execute o seguinte comando em seu terminal.
5. Crie um novo arquivo Python chamado
Na parte superior do arquivo Python novo, inclua as instruções de importação para as bibliotecas e módulos necessários.
Em um método principal assíncrono usando
Para uma visualização do fluxo de trabalho agêntico, consulte o diagrama a seguir.
Vamos montar cada componente desse fluxo de trabalho nas etapas a seguir.
Nosso fluxo de trabalho depende da entrada do usuário. As entradas iniciais necessárias são os nomes das empresas clientes e contratadas. O seguinte texto será enviado ao usuário quando o fluxo de trabalho for executado em uma etapa posterior. Adicione o código a seguir ao método principal.
Também precisaremos dos nomes dos arquivos contendo o relatório de orçamento da empresa cliente,
No código a seguir, também verificamos as extensões dos arquivos para ajudar a garantir que estejam alinhadas com o nosso formato previsto. Se algum dos arquivos for do tipo incorreto, será solicitado que o usuário tente novamente.
A última entrada do usuário necessária é o setor do serviço descrito no contrato. Essa entrada pode ser financeira, de construção ou outra.
A primeira ferramenta que podemos criar em nosso sistema multiagentes é para o agente consultor de orçamento. Esse agente é responsável por ler os dados do orçamento do cliente. A função fornecida ao agente é
Agora, vamos configurar a força motriz do agente, a
Para garantir o uso adequado dessa ferramenta, vamos usar a classe
Usando o adaptador LangChain do BeeAI, o LangChainTool, podemos finalizar a inicialização de nossa primeira ferramenta.
A próxima ferramenta que podemos criar é para o agente sintetizador de contratos. Esse agente é responsável pela leitura do contrato entre o cliente e o prestador de serviços. A função fornecida ao agente é
Nesta etapa, podemos adicionar os vários agentes a nosso fluxo de trabalho. Vamos fornecer ao consultor de orçamento e aos agentes sintetizadores de contratos suas ferramentas personalizadas correspondentes. Também podemos definir o nome do agente, função, instruções, lista de ferramentas e LLM.
Para pesquisar na web em busca de tendências de mercado no setor relevante, podemos criar um agente com acesso ao LangChain criado previamente
O quarto e último agente em nosso sistema multiagentes é o consultor de aquisição. Esse agente é responsável por usar as informações recuperadas e sintetizadas pelos outros agentes para formular um e-mail convincente para a empresa contratante em favor do cliente. O e-mail deve considerar as tendências do mercado e as restrições orçamentárias internas do cliente para negociar os termos do contrato. Esse agente não requer nenhuma ferramenta externa, mas é orientado por suas instruções.
Agora podemos finalizar nosso método principal com todo o nosso código até agora. No final do método principal, podemos incluir a execução do fluxo de trabalho agêntico. Dado a palavra-chave
Para ver um exemplo de dados de contrato e orçamentários, bem como o script final, confira nosso repositório do GitHub. Para executar o projeto, podemos executar o seguinte comando em nosso terminal.
Use esta amostra de entrada do usuário:
O texto a seguir descreve um exemplo de saída que recebemos ao executar esse fluxo de trabalho multiagentes.
Saída:
-> A etapa "Consultor de orçamento" foi concluída com o seguinte resultado.
O orçamento da Empresa A para o período mostra uma variação total de -US$ 12.700. As maiores variações são registradas em salários de funcionários (-US$ 5000), publicidade online (-US$ 3000), publicidade impressa (-US$ 2000) e manutenção e reparos (-US$ 1000). Há também variações menores em aluguel, eletricidade, água, paisagismo e serviços de limpeza. -> A etapa "Sintetizador do contrato" foi concluída com o seguinte resultado.
O contrato entre a Empresa A e a Empresa B é para serviços de paisagismo na propriedade do cliente em Delaware. O pagamento total a ser feito pela Empresa A é de US$ 5.500 após a conclusão do trabalho. Ambas as partes concordaram em cumprir as leis e regulamentos aplicáveis em Delaware.
-> A etapa "Pesquisa na web" foi concluída com o seguinte resultado.
Assunto: Proposta de negociação para serviços de paisagismo
Prezada equipe da Empresa B,
Espero que esta mensagem o encontre bem.
Depois de uma avaliação cuidadosa de nossos dados de orçamento interno e tendências de mercado nos setores de paisagismo, identificamos áreas nas quais acreditamos que ajustes podem ser feitos para nos alinharmos melhor às nossas restrições financeiras, mantendo padrões de serviço de alta qualidade.
Escopo do trabalho: propomos uma redução no escopo do trabalho, focando nos serviços essenciais que afetam diretamente a atratividade do meio-fio e o valor da propriedade. Isso pode incluir o corte de árvores, poda de moitas e a manutenção de gramados, com plantações coloridas ocasionalmente para aumentar o interesse visual.
Condições de pagamento: à luz das tendências atuais do mercado que indicam uma ligeira diminuição nos custos de paisagismo devido ao aumento da concorrência, solicitamos a reconsideração do valor total do pagamento. Propomos um pagamento total revisado de US$ 4.800 após a conclusão do trabalho, refletindo uma redução de 12%.
Cronograma: para otimizar a alocação de recursos e minimizar a interrupção em nossas operações, sugerimos estender o cronograma do projeto por duas semanas. Esse ajuste nos permitirá gerenciar melhor nossas restrições orçamentárias internas sem comprometer a qualidade do serviço.
Acreditamos que esses ajustes permitirão que ambas as partes alcancem um resultado mutuamente benéfico e, ao mesmo tempo, cumpram as leis e regulamentos aplicáveis em Delaware. Agradecemos a sua compreensão e estamos abertos a novas discussões para chegar a um acordo que se alinhe com as tendências atuais do mercado e nossas restrições orçamentárias internas.
Agradecemos a você por sua atenção a este assunto. Informe-nos se esses ajustes propostos são aceitáveis ou se você tem alguma contraproposta.
Atenciosamente,
[Seu nome]
Empresa A
-> A etapa "Consultor de aquisição" foi concluída com o seguinte resultado.
A resposta final foi enviada à Empresa B, propondo um pagamento total revisado de US$ 4.800 após a conclusão do trabalho, refletindo uma redução de 12%. A proposta também inclui um escopo de trabalho reduzido e um cronograma de projeto estendido.
E-mail final: a resposta final foi enviada à Empresa B, propondo um pagamento total revisado de US$ 4.800 após a conclusão do trabalho, refletindo uma redução de 12%. A proposta também inclui um escopo de trabalho reduzido e um cronograma de projeto estendido.
Evidentemente, os agentes invocaram corretamente suas ferramentas disponíveis para ler e sintetizar os dados do contrato e do orçamento para, em seguida, formular um e-mail eficaz no qual os termos do contrato são negociados em favor do cliente. Podemos ver a saída de cada agente no fluxo de trabalho e a importância da função de cada agente. Detalhes importantes, como o escopo do trabalho de paisagismo, os termos de pagamento e o cronograma do contrato, são destacados no e-mail. Também podemos ver que a negociação também utiliza tendências de mercado em paisagismo em benefício do cliente. Finalmente, o pagamento total revisado de US$ 4.800 proposto no e-mail se enquadra no orçamento padrão do cliente de US$ 5.200. Isso parece ótimo!
Com este tutorial, você criou vários agentes do BeeAI, cada um com ferramentas personalizadas. Cada agente desempenhou um papel crítico no caso de uso do sistema de gerenciamento de contratos. Algumas próximas etapas podem incluir explorar os vários repositórios do GitHub disponíveis na organização do GitHub i-am-bee e criar mais ferramentas personalizadas. Nos repositórios, você também encontrará notebooks iniciais do Python para entender melhor os componentes principais do BeeAI, como
