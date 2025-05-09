O que é o Model Context Protocol (MCP)?

É complicado conectar serviços externos a um LLM. Imagine um circuito elétrico conectando um motor a várias fontes de energia. O MCP é como a fiação e o quadro de distribuição desse circuito; ela decide qual corrente elétrica (informações) flui para o motor (modelo de IA). A saída da ferramenta ou o contexto do modelo pode ser comparado à corrente de entrada — é a tensão que flui de uma fonte de energia e pode incluir memória, ferramentas e descobertas anteriores.

Como o painel de controle, o MCP decide quais fontes de energia (saída da ferramenta ou contexto) conectar e quando fazer isso, regula a corrente (fluxo de informações), filtra e prioriza as entradas. Ele faz isso para garantir que apenas os fios relevantes sejam energizados (o contexto relevante é carregado) e gerencia a temporização e o roteamento do circuito para não sobrecarregar o sistema.

Assim como um circuito bem projetado evita sobrecarga e garante o uso eficiente de energia, o MCP serve como um conector para facilitar o uso eficiente, relevante e estruturado do contexto para o desempenho ideal dos modelos de IA.

O MCP estabelece um novo padrão de código aberto para os engenheiros de IA concordarem. No entanto, os padrões não são um conceito novo no setor de software. Por exemplo, as APIs REST são padrão do setor, oferecendo troca de dados consistente entre aplicações por meio de solicitações HTTP alinhadas aos princípios de design REST.

Da mesma forma, o MCP unifica o LLM e os serviços externos para se comunicar de forma eficiente, estabelecendo um padrão. Esse padrão permite o uso de ferramentas "plug-and-play" em vez de escrever código para integração personalizada de cada ferramenta.

O MCP não é um framework de agentes, mas uma camada de integração padronizada para agentes que acessam ferramentas. Ele complementa os frameworks de orquestração de agentes. O MCP pode complementar frameworks de orquestração de agentes, como o LangChain, LangGraph, BeeAI, LlamaIndex e CrewAI, mas não os substitui; O MCP não decide quando uma ferramenta é chamada e com que propósito.

O MCP simplesmente fornece uma conexão padronizada para aperfeiçoar a integração de ferramentas.3 No final das contas, o LLM determina quais ferramentas chamar com base no contexto da solicitação do usuário.