Construção de um agente de raciocínio ReWOO usando o IBM Granite

O solucionador sintetiza todos os insights coletados para gerar uma resposta final atualizada e bem estruturada. Essa separação modular ajuda a garantir um raciocínio eficiente, preciso e escalável com grandes modelos de linguagem.

Frameworks como o LangChain e LangGraph fornecem ferramentas poderosas para implementar a arquitetura ReWOO usando modelos do OpenAI, IBM Granite ou ferramentas especializadas como Serper e Tavily para pesquisa.

Neste tutorial, você irá explorar como criar um agente ReWOO que executa a tarefa de sumarização de conteúdo. Esse agente pode:

Dividir uma tarefa de alto nível em subperguntas

Usar a pesquisa na web para reunir contexto relevante para cada subpergunta

Gerar respostas usando o IBM Granite

Resumir os resultados em uma resposta final

Essa arquitetura é útil para: