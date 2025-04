IA agêntica vs. IA generativa

É importante diferenciar entre IA agêntica e agentes de IA. Essencialmente, a IA agêntica é o framework; os Agentes de IA são os componentes dentro do framework.

A IA agêntica é o conceito mais amplo de solução de problemas com supervisão limitada, enquanto um agente de IA é um componente específico desse sistema projetado para lidar com tarefas e processos com algum grau de autonomia. Esse modelo está mudando a forma como os humanos interagem com a IA. O sistema de IA agêntica é capaz de entender o objetivo ou a visão do usuário e utiliza as informações disponibilizadas para resolver um problema.

Para colocar isso em um exemplo, pense em uma casa inteligente onde a IA agêntica gerencia e executa o sistema geral de consumo de energia. Isso é feito com dados em tempo real e preferências do usuário para coordenar agentes de IA, como o termostato inteligente, a iluminação ou até mesmo eletrodomésticos. Os agentes têm metas e atribuições individuais e trabalham juntos dentro do framework de IA agêntica para atingir as metas de energia do proprietário.